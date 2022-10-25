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  • Зайнялася заправка: Філатов та Тимошенко прокоментували вибухи у Дніпрі

Зайнялася заправка: Філатов та Тимошенко прокоментували вибухи у Дніпрі

Сьогодні 21:53
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Російські терористи запускали свої ракети по місту, але уламки снаряду впали на місцеву АЗС. Триває ліквідація вогню.

Новости Днепра про Зайнялася заправка: Філатов та Тимошенко прокоментували вибухи у Дніпрі

За попередніми даними, це був прильот іранського дрону-камікадзе. Після вибуху почалася пожежа.

Інформацію підтвердив мер Дінпра Борис Філатов.

Новости Днепра про Зайнялася заправка: Філатов та Тимошенко прокоментували вибухи у Дніпрі

Також ситуацію прокоментував заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

Новости Днепра про Зайнялася заправка: Філатов та Тимошенко прокоментували вибухи у Дніпрі

Філатов також сказав:

“Наразі відомо, що загинуло мінімум дві цивільні особи: одна – в автомобілі, одна – на автомийці, що знаходиться поруч з АЗС”, – написав Філатов.

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Новости Днепра про Зайнялася заправка: Філатов та Тимошенко прокоментували вибухи у ДніпріУкраїнська Новости Днепра про Зайнялася заправка: Філатов та Тимошенко прокоментували вибухи у ДніпріРусский

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