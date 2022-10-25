Зайнялася заправка: Філатов та Тимошенко прокоментували вибухи у Дніпрі

За попередніми даними, це був прильот іранського дрону-камікадзе. Після вибуху почалася пожежа.
Інформацію підтвердив мер Дінпра Борис Філатов.
Також ситуацію прокоментував заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко.
Філатов також сказав:
“Наразі відомо, що загинуло мінімум дві цивільні особи: одна – в автомобілі, одна – на автомийці, що знаходиться поруч з АЗС”, – написав Філатов.
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