Вороги обстріляли Умань, ракета зруйнувала багатоповерхівку

Российские войска сегодня ночью, 28 апреля, нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. Об этом сообщает в «Telegram» спикер полиции Черкасской области Зоя Волк. Сообщается, что одна вражеская ракета попала в многоэтажный дом. Информация о количестве пострадавших уточняется. На месте начата спасательная операция. По данным главы ОВА, в результате ракетного удара пять человек получили ранения, все они госпитализированы. По информации Уманского горсовета, в Уманской гимназии №5 развернут оперативный штаб помощи пострадавшим. Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил, что в Умани есть два попадания крылатых ракет: в жилой дом и складские здания. На месте работают все службы.
Об этом сообщает в «Telegram» спикер полиции Черкасской области Зоя Волк.
Сообщается, что одна вражеская ракета попала в многоэтажный дом. Информация о количестве пострадавших уточняется. На месте начата спасательная операция.
По данным главы ОВА, в результате ракетного удара пять человек получили ранения, все они госпитализированы.
По информации Уманского горсовета, в Уманской гимназии №5 развернут оперативный штаб помощи пострадавшим.
Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил, что в Умани есть два попадания крылатых ракет: в жилой дом и складские здания. На месте работают все службы.
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