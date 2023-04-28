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Вороги обстріляли Умань, ракета зруйнувала багатоповерхівку

Сьогодні 07:15
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Російські війська сьогодні вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по Умані Черкаської області.

Новости Днепра про Вороги обстріляли Умань, ракета зруйнувала багатоповерхівку

Про це повідомляє у Telegram спікер поліції Черкаської області Зоя Вовк.

Повідомляється, що одна ворожа ракета потрапила до багатоповерхового будинку. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. На місці розпочато рятувальну операцію.

За даними глави ОВА, внаслідок ракетного удару п’ятеро людей отримали поранення, всі вони госпіталізовані.

За інформацією Уманської міськради, в Уманській гімназії №5 розгорнуть оперативний штаб допомоги потерпілим.

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець заявив, що в Умані є два влучення крилатих ракет: до житлового будинку та складських будівель. На місці працюють усі служби.

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