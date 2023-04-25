В Днепре спасают 10-летнего упавшего с горки мальчика и разорвавшего селезенку

Ранее мы писали: У Дніпрі рятують вагітну військову, яка потрапила під обстріл

Он упал с горки.

Оказалось, что школьник травмировался, когда играл на детской площадке.

в больницу в Днепре из Каменского доставили 10-летнего мальчика. У него диагностировали подкапсульный разрыв селезенки.

Сегодня в Днепре открылись McDonald's. Но не все.

В Днепропетровской области на Каменском водохранилище мужчина наловил рыбы почти…

Сегодня, 25 апреля, россияне ударили артиллерией по Никопольскому району. Жителей…

Находитесь в укрытиях: враг обстреливает Никополь и район Сегодня, 25 апреля, россияне ударили артиллерией по Никопольскому району. Жителей призвали находиться в укрытиях. просмотров

В Днепропетровской области браконьер наловил рыбы почти на 60 тыс. грн убытков В Днепропетровской области на Каменском водохранилище мужчина наловил рыбы почти на 60 тысяч гривен ущерба. просмотров

Рф наступает на трех направлениях: ситуация на фронте 25 апреля РФ ведет наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях в Донецкой области. Украинские военные отразили 36 вражеских атак и уничтожили радиолокационную станцию оккупантов. 0 просмотров

Танцовщица из Каменского стала чемпионкой Европы В городе Блэкпул в Великобритании состоялись открытые международные соревнования по спортивному танцу WDC AL European Championships 2023. просмотров

В “Дії” появилась новая услуга для водителей: какая именно В "Дії" доработали сервис, который позволяет поделиться техпаспортом на автомобиль, и добавили возможность отменить шеринг. 0 просмотров

В Кабмине рассказали, вырастут ли цены на электроэнергию с 1 мая 30 апреля должен был закончиться специальный период по льготным ценам на электроэнергию. 1 просмотров