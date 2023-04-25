В Днепре спасают 10-летнего упавшего с горки мальчика и разорвавшего селезенку

Оказалось, что школьник травмировался, когда играл на детской площадке.
Он упал с горки.
Ранее мы писали: У Дніпрі рятують вагітну військову, яка потрапила під обстріл
Источник: Інформатор
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