Война в Украине закончится в марте: прогноз военного эксперта

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что война россии против Украины может завершиться в марте 2023 года.

Такое мнение эксперт высказал в эфире канала «Эспрессо».

Эксперт считает, что оккупанты не имеют значительных сил и ресурсов, кроме того – понесли большие военные потери.

По его словам, порог крепости россии ниже, чем был в СССР.

Ресурс, который есть у Путина, раз в 10 меньше, поэтому я ожидаю сугубо теоретически, что эта война должна закончиться и будет ее перелом где-то в марте следующего года, — подытожил эксперт.

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