Водитель из Днепра рассказал, как заезжал в освобожденный Херсон и вывозил людей из оккупированных городов

Водитель из Днепра уже больше года эвакуирует людей из прифронтовых регионов.

Многие днепровские водители после начала полномасштабного российского вторжения сменили профессию и вместо городских перевозок занялись эвакуацией людей с прифронтовых территорий. Историю Михаила Глотова, вывозящего украинцев из-под обстрелов, рассказали в департаменте транспорта ДМР.

Михаил пять дней в неделю работает водителем автобуса №88, а в свободное от основной работы время помогает вывозить людей с прифронтовых территорий, возит гуманитарку и в собственном гараже ремонтирует авто для ВСУ.

В первую свою командировку на оккупированные территории он уехал прошлой весной. Михаил рассказывает, что тогда забирал людей из-под Бердянска. Водитель утверждает, что страшно не было, ведь помогать людям нужно. Тогда он вел школьный автобус, который был набит пассажирами и вещами.

Первым заехал в деоккупированный Херсон

В такие поездки Михаил отправляется несколько раз в месяц. Одно из успешных путешествий – в деоккупированный Херсон. Туда водитель заехал одним из первых.

В первый день мы туда автобусы увезли. Орки из города весь транспорт забрали, а людям он нужен. По дороге видели, как снаряды торчали из асфальта, лежали на обочине; повсюду – растяжки. Если нужно выйти из автобуса – это нужно делать очень осторожно. Проезжали мимо села, видели, как люди руками махали, поздравляли нас. У меня тогда даже слезы на глаза выступили, – вспоминает Михаил.

По словам Михаила, он неоднократно попадал под обстрелы. Водитель говорит, что в эти моменты не успеваешь даже испугаться. Услышав взрыв, он старается поскорее уехать с того места, чтобы не прилетело в автобус.

Иногда приходится возить гуманитарку. Месяц назад мужчина был на границе с Польшей, откуда увез помощь из Чехии. Говорит, что не устает, потому что имеет немалый опыт. За рулем автобусов он работает с 1996 года, а до этого водил троллейбусы. Общий водительский стаж Михаила – 34 года.

Бабушки дают конфеты

Михаил говорит, что любит свою работу, но в последнее время пассажирские перевозки утомляют мужчину эмоционально.

Раньше люди были добрее. Сейчас встречается агрессия, даже в элементарных ситуациях. Например, было – встал на остановке, а пассажирка говорит: «Проедь еще 15 метров». Я отвечаю, что это официальная остановка, дальше проехать не могу. Она принялась меня обзывать. В таких ситуациях стараюсь не нервничать, иногда помогают шутки, – рассказывает водитель.

По словам Михаила, позитив тоже есть. Иногда бабушки угощают конфетами или мандаринами, а пенсионеры часто благодарят, когда выходят из автобуса.

Не выгореть помогают смена обстановки, поэтому он любит свои командировки. На выходных водитель ремонтирует автомобиль для ВСУ. Клиентами мужчины становятся знакомые военные, которые привозят в Днепр избитые на войне авто.

Транспорт приезжает с фронта в очень плачевном состоянии. То простреленный, то взорванный на мине. Раньше бойцы раз в неделю приезжали, сейчас – раз в месяц. Каждый раз помогаю им, – говорит он.

Михаил говорит, что пытается делать все, что в его силах, чтобы ускорить украинскую победу.

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