Водитель выпрыгнул из горящего автомобиля: на Днепропетровщине на ходу вспыхнула машина

На место происшествия немедленно выехали пожарные из Царичанки. Потушить горящий автомобиль удалось спустя полчаса.

Возгорание возникло в моторном отсеке грузового автомобиля «ГАЗ-2705» во время движения. Пламя начало охватывать салон. Водитель, увидев задымление, сразу остановился и вызвал спасателей.

Об этом сообщает ГСЧС в Днепропетровской области.

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