Коммунальщики ликвидируют несколько аварий: ситуация с водой в Днепре вечером 8 февраля

В Днепре из-за порывов на водоводе частично нет воды.

Аварийная бригада КП «Днепропроводоканал» продолжает работать над ликвидацией повреждения на водопроводе по ул. Фесенко, 37. Из-за этого прекращено водоснабжение по следующим адресам:

– ул. Фесенко;

– пер. Утренний.

Продолжаются аварийно-восстановительные работы и по ул. Кислородная, 4. Временно прекращено водоснабжение в следующих домах:

– просп. Слобожанский, 98, 100;

– ул. Магдалиновская, 1-8;

– ул. Запасно, 1-12;

– ул. Сагайдачного, 1-7;

– ул. Кислородная, 2, 4, 6, 8.

Работает аварийная бригада и на поврежденном водопроводе на ул. Ясельная, 13. Без водоснабжения временно находятся жильцы домов по ул. Ясельная, 7-22.

Подача воды по указанным выше адресам будет возобновлена до конца дня.

Также коммунальщики продолжают работу на водоводе по ул. Яна Гуса, 36.

Старые ржавые металлические трубы уже демонтированы. В настоящее время аварийная бригада продолжает прокладку современных полиэтиленовых труб, более устойчивых к коррозии.

На время проведения ремонтных работ по ул. Яна Гуса в специально отведенном месте, люди могут набрать воду для своих нужд.

В случае возникновения проблемных ситуаций на сетях водо- и теплоснабжения, коммунальщики сразу их ликвидируют. Этот вопрос городские власти держат на контроле, чтобы днепряне в полном объеме были обеспечены и теплом, и водой.

Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

Также заявки по проблемам теплоснабжения или водоснабжения можно оставлять по номерам Штаба взаимопомощи Общественного совета:

(095) 816-39-11

(093) 261-32-25

(063) 402-79-56

(063) 681-61-82

(068) 638-28-48

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