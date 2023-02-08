Коммунальщики ликвидируют несколько аварий: ситуация с водой в Днепре вечером 8 февраля

Аварийная бригада КП «Днепропроводоканал» продолжает работать над ликвидацией повреждения на водопроводе по ул. Фесенко, 37. Из-за этого прекращено водоснабжение по следующим адресам:
– ул. Фесенко;
– пер. Утренний.
Продолжаются аварийно-восстановительные работы и по ул. Кислородная, 4. Временно прекращено водоснабжение в следующих домах:
– просп. Слобожанский, 98, 100;
– ул. Магдалиновская, 1-8;
– ул. Запасно, 1-12;
– ул. Сагайдачного, 1-7;
– ул. Кислородная, 2, 4, 6, 8.
Работает аварийная бригада и на поврежденном водопроводе на ул. Ясельная, 13. Без водоснабжения временно находятся жильцы домов по ул. Ясельная, 7-22.
Подача воды по указанным выше адресам будет возобновлена до конца дня.
Также коммунальщики продолжают работу на водоводе по ул. Яна Гуса, 36.
Старые ржавые металлические трубы уже демонтированы. В настоящее время аварийная бригада продолжает прокладку современных полиэтиленовых труб, более устойчивых к коррозии.
На время проведения ремонтных работ по ул. Яна Гуса в специально отведенном месте, люди могут набрать воду для своих нужд.
В случае возникновения проблемных ситуаций на сетях водо- и теплоснабжения, коммунальщики сразу их ликвидируют. Этот вопрос городские власти держат на контроле, чтобы днепряне в полном объеме были обеспечены и теплом, и водой.
Напоминаем, если у вас возникли проблемы с водоснабжением или отоплением, звоните по телефону на Единую горячую линию Днепровского городского совета:
Также заявки по проблемам теплоснабжения или водоснабжения можно оставлять по номерам Штаба взаимопомощи Общественного совета:
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