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  • Водій вистрибнув з палаючої автівки: на Дніпропетровщині на ходу спалахнула машина

Водій вистрибнув з палаючої автівки: на Дніпропетровщині на ходу спалахнула машина

Сьогодні 06:45
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У селі Китайгород Дніпровського району на вулиці Центральній на ходу спалахнув автомобіль.

Новости Днепра про Водій вистрибнув з палаючої автівки: на Дніпропетровщині на ходу спалахнула машина

Про це повідомляє ДСНС у Дніпропетровській області.

Займання виникло у моторному відсіку вантажного автомобіля “ГАЗ-2705” під час руху. Полум’я почало охоплювати салон. Водій, побачивши задимлення, одразу зупинився та викликав рятувальників.

На місце події негайно виїхали пожежники із Царичанки. Загасити автомобіль, що горить, вдалося через півгодини.

Новости Днепра про Водій вистрибнув з палаючої автівки: на Дніпропетровщині на ходу спалахнула машина

Новости Днепра про Водій вистрибнув з палаючої автівки: на Дніпропетровщині на ходу спалахнула машина

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Новости Днепра про Водій вистрибнув з палаючої автівки: на Дніпропетровщині на ходу спалахнула машинаУкраїнська Новости Днепра про Водій вистрибнув з палаючої автівки: на Дніпропетровщині на ходу спалахнула машинаРусский

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