Водій вистрибнув з палаючої автівки: на Дніпропетровщині на ходу спалахнула машина

Про це повідомляє ДСНС у Дніпропетровській області.
Займання виникло у моторному відсіку вантажного автомобіля “ГАЗ-2705” під час руху. Полум’я почало охоплювати салон. Водій, побачивши задимлення, одразу зупинився та викликав рятувальників.
На місце події негайно виїхали пожежники із Царичанки. Загасити автомобіль, що горить, вдалося через півгодини.
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