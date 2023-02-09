Водій вистрибнув з палаючої автівки: на Дніпропетровщині на ходу спалахнула машина

У селі Китайгород Дніпровського району на вулиці Центральній на ходу спалахнув автомобіль.

Про це повідомляє ДСНС у Дніпропетровській області.

Займання виникло у моторному відсіку вантажного автомобіля “ГАЗ-2705” під час руху. Полум’я почало охоплювати салон. Водій, побачивши задимлення, одразу зупинився та викликав рятувальників.

На місце події негайно виїхали пожежники із Царичанки. Загасити автомобіль, що горить, вдалося через півгодини.

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