В Запорожской области россияне собираются мобилизовать мужчин, — Генштаб

За минувшие сутки, 7 декабря, Вооруженные силы Украины отразили 15 атак россиян. В то же время наша авиация нанесла 19 ударов, поразив личный состав, технику и зенитные комплексы оккупантов.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Тернова Харьковской области; Стельмаховка, Площадка, Краснопоповка и Белогоровка на Луганщине и Белогоровке, Берестове, Яковлевке, Бахмутском, Бахмуте, Опытном, Курдюмовке, Майорске, Марьинке и Новомихайловке Донецкой области.

За прошедшие сутки россияне нанесли 7 ракетных и 16 авиационных ударов, совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Угроза российских ракетных ударов по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры на всей территории Украины сохраняется и дальше.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Северском направлении враг совершил артиллерийские и минометные обстрелы населенных пунктов Хриновка и Гремяч Черниговской области и Нововасиловка, Улица, Чернецкое и Середина Буда Сумской области.

На Слобожанском направлении обстрелов из танков и артиллерии подверглись районы населенных пунктов Уды, Ветеринарное, Старица, Огурцово, Волчанские Хутора, Амбарное, Бологовка, Двуречная и Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении противник обороняется. Обстрелял районы населенных пунктов Купянск, Синковка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестовое и Первомайское, Харьковской области и Стельмаховка и Андреевка в Луганской области.

На Лиманском направлении зафиксировано огненное поражение врагом районов Грековки, Макеевки и Площадки Луганской области и Тернов, Дибровы и Григорьевки Донецкой области.

На Бахмутском и Авдиевском направлениях противник не оставляет попыток идти в наступление. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись населенным пунктам Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Клищиевка, Курдюмовка, Дружба, Железное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьё.

В Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы районов Угледара, Богоявления, Пречистовки и Золотой Нивы Донецкой области.

В Херсонском направлении враг ведет оборонительные действия, проводит усиление группировки войск. Зафиксировано артиллерийское поражение более 15 населенных пунктов, недалеко от линии столкновения. Среди них – Золотая Балка, Качкаровка, Львов, Токаревка, Инженерное, Антоновка, Днепровское Херсонской области. Также под огонь попали остров Белогрудый и Херсон и Николаев.

Авиация Сил обороны ¦за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов россиян.

В то же время наши воины сбили ударный БпЛА типа Shahed-136 и разведывательный дрон Орлан.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 6 пунктов управления, 5 районов сосредоточения личного состава, позицию артиллерии и 2 боеприпаса россиян.

Кроме того, по имеющейся информации, во временно оккупированном городе Ясиноватая Донецкой области, во время перевозки одного из подразделений оккупационных войск на боевые позиции сбежали около 20 человек с оружием из ранее заключенных. В результате проведения розыскных действий три беглеца уничтожены. Мероприятия продолжаются.

«Как говорят, бей своих, чтобы чужие боялись», — отметили в Генштабе.

На временно занятой территории Запорожской области с целью пополнения текущих потерь российские оккупанты планируют мобилизовать местных жителей. В частности, в городе Мелитополь Запорожской области отмечена выдача повесток мужчинам призывного возраста с требованием прибыть в военный комиссариат в ближайшее время.

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