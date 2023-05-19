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В Украине ввели в обращение уникальную 10-гривневую монету

Сегодня 22:00
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19 мая в Украине ввели в обращение новую памятную монету номиналом 10 гривен. Она посвящена Силам поддержки Вооруженных Сил Украины. Ее тираж - 10 миллионов штук.

Новости Днепра про В Украине ввели в обращение уникальную 10-гривневую монету

Оборотная памятная монета продолжает серию «Вооруженные Силы Украины». Об этом пишет НБУ.

На реверсе монеты изображены эмблема и лозунг Сил поддержки ВСУ: ”Всегда рядом». Аверс монеты — идентичен с аверсом оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. На нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента изображен номинал монеты, год чеканки и герб Украины.

Дизайн разработали: Владимир Демьяненко и Ольга Коваленко. Скульпторы: Владимир Демьяненко и Владимир Атаманчук.

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