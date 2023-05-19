В Україні ввели в обіг унікальну 10-гривневу монету

Обігова пам’ятна монета продовжує серію “Збройні Сили України”. Про це пише НБУ.
На реверсі монети зображені емблема та гасло Сил підтримки ЗСУ: “Завжди поруч”. Аверс монети — ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту зображено номінал монети, рік карбування та герб України.
Дизайн розробили: Володимир Дем’яненко та Ольга Коваленко. Скульптори: Володимир Дем’яненко та Володимир Атаманчук.
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