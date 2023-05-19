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В Україні ввели в обіг унікальну 10-гривневу монету

Сьогодні 22:00
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19 травня в Україні ввели в обіг нову пам’ятну монету номіналом 10 гривень. Вона присвячена Силам підтримки Збройних Сил України. Її тираж — 10 мільйонів штук.

Новости Днепра про В Україні ввели в обіг унікальну 10-гривневу монету

Обігова пам’ятна монета продовжує серію “Збройні Сили України”. Про це пише НБУ

На реверсі монети зображені емблема та гасло Сил підтримки ЗСУ: “Завжди поруч”. Аверс монети — ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту зображено номінал монети, рік карбування та герб України.

Дизайн розробили: Володимир Дем’яненко та Ольга Коваленко. Скульптори: Володимир Дем’яненко та Володимир Атаманчук.

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Новости Днепра про В Україні ввели в обіг унікальну 10-гривневу монетуУкраїнська Новости Днепра про В Україні ввели в обіг унікальну 10-гривневу монетуРусский

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