В центре Днепра показали покинутую фабрику-призрак (ФОТО)

В самом центре города ранее находилась огромная швейная фабрика, а до нее на этой территории было налажено производство табака местным предпринимателем Иосифом Джигитом. Фабрика по пошиву одежды проработала в Днепре более 50 лет, но в итоге покинула цеха и на ее месте появился новый бизнес-центр.

Журналисты dnepr.info узнали, как сейчас выглядит домовладение Джигита

В центре Днепра ранее находилась табачная фабрика. Располагалась она на Гостиной улице. Это было большое домовладение Иосифа Джигита – на участке стоял трехэтажный доходный дом, а также несколько двухэтажных зданий, флигель и амбар. В доме на первом этаже находилось два магазина – тут можно было купить не только папиросы, но и вино и бакалейные товары, на втором этаже жил владелец фабрики, а на третьем было папиросное производство. В двухэтажных зданиях на участке также были «отделы» фабрики. Предприятие под названием «Джигит и Сын» росло и к 1913 году на фабрике трудилось 365 человек.

Сама фабрика производила 208 тонн табака разных сортов в год. В 1914 году табачная фабрика Джигита была ликвидирована, в 1922 году тут на его месте была открыта швейная фабрика Губшвейпрома им. Володарского «Мрия». В годы войны здания фабрики пострадало незначительно. После освобождения Днепра в цехах быстро возобновили производство.

Фабрика находилась в центре города и еще с середины 1970-х годов хотели «переселить» в другое место. В итоге, цеха в центре освободить смогли лишь в начале 2000-х.

Здания долго стояли заброшенными, но теперь их частично реконструировали, частично снесли. На месте бывших цехов – новый бизнес-центр с кафе и магазинами на первом этаже.

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