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У центрі Дніпра показали покинуту фабрику-привид (ФОТО)

Сьогодні 17:36
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У самому центрі міста раніше була величезна швейна фабрика, а до неї на цій території було налагоджено виробництво тютюну місцевим підприємцем Йосипом Джигітом. Фабрика з пошиття одягу пропрацювала у Дніпрі понад 50 років, але у результаті покинула цехи і на її місці з'явився новий бізнес-центр.

Новости Днепра про У центрі Дніпра показали покинуту фабрику-привид (ФОТО)

Журналісти dnepr.info дізналися, як зараз виглядає колишне домоволодіння Джигіта

У центрі Дніпра раніше знаходилася тютюнова фабрика. Розташовувалася вона на Гостинній вулиці. Це було велике домоволодіння Йосипа Джигіта – на ділянці стояв триповерховий прибутковий будинок, а також кілька двоповерхових будівель, флігель та комора. У будинку на першому поверсі знаходилося два магазини – тут можна було купити не лише цигарки, а й вино та бакалійні товари, на другому поверсі жив власник фабрики, а на третьому було цигаркове виробництво.

Новости Днепра про У центрі Дніпра показали покинуту фабрику-привид (ФОТО)

У двоповерхових будинках на ділянці також були «відділи» фабрики. Підприємство під назвою «Джигіт та Син» зростало і до 1913 року на фабриці працювало 365 осіб. Сама фабрика виробляла 208 тонн тютюну різних сортів на рік.

Новости Днепра про У центрі Дніпра показали покинуту фабрику-привид (ФОТО)

У 1914 році тютюнова фабрика Джигіта була ліквідована, у 1922 році тут на його місці було відкрито швейну фабрику Губшвейпрому ім. Володарського «Мрія». У роки війни цехи фабрики постраждали незначно. Після звільнення Дніпра тут швидко відновили виробництво. Фабрика була в центрі міста і ще з середини 1970-х років хотіли «переселити» в інше місце.

Новости Днепра про У центрі Дніпра показали покинуту фабрику-привид (ФОТО)

У результаті цехи у центрі звільнити змогли лише на початку 2000-х. Будинки довго стояли покинуті, але тепер їх частково реконструювали, частково знесли. На місці колишніх цехів – новий бізнес-центр із кафе та магазинами на першому поверсі.

Новости Днепра про У центрі Дніпра показали покинуту фабрику-привид (ФОТО)

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Новости Днепра про У центрі Дніпра показали покинуту фабрику-привид (ФОТО)Українська Новости Днепра про У центрі Дніпра показали покинуту фабрику-привид (ФОТО)Русский

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