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  • ТОП-5 украинских актеров родом из Днепра: кто они и в каких фильмах их можно увидеть

ТОП-5 украинских актеров родом из Днепра: кто они и в каких фильмах их можно увидеть

Сегодня 13:13
просмотров

До полномасштабного вторжения в Украине снималось большое количество сериалов и фильмов с украинскими актерами. Некоторых из них раньше можно было увидеть на сцене в разных театрах Днепра.

Новости Днепра про ТОП-5 украинских актеров родом из Днепра: кто они и в каких фильмах их можно увидеть

Журналисты dnepr.info решили вспомнить, какие украинские актеры родились в Днепре.

Вячеслав Довженко

Известный украинским зрителям по роли участкового в сериале «Участковый с ДВРЗ» Вячеслав Довженко родился в Днепре в 1976 году, окончил местный театрально-художественный колледж, некоторое время работал в театре им. Шевченко, а после – уехал в Киев, где окончил режиссерское отделение Киевского Национального университета театра, кино и телевидения им. И. Карпенка-Карого стал работать актером в «Киевском Свободном театре», а с 2011 года – актер «Киевского академического драматического театра на Подоле». С 2014 года стал активно сниматься в сериалах и фильмах. Актера можно увидеть в фильме «Киборги», «Свингеры», «Подорожники», «Другой Франко». В 2019 году получил звание Заслуженного артиста Украины, является лауреатом премии «Золота дзиґа».

Новости Днепра про ТОП-5 украинских актеров родом из Днепра: кто они и в каких фильмах их можно увидеть

Константин Войтенко

Константин Войтенко также родился в Днепре в 1988 году. Во время учебы в школе играл в КВН и ездил с гастролями команды по всей Украине. Актерского образование получил в Киеве, с 2012 года работает актером в «Киевском новом драматическом театре на Печерске». С 2016 года постоянно снимается в кино, играл в таких сериалах, как «Село на миллион», «Когда мы дома», «Домик на счастье». Был участником шоу «Танцы со звездами».

Новости Днепра про ТОП-5 украинских актеров родом из Днепра: кто они и в каких фильмах их можно увидеть

Артем Позняк

Артем Позняк родился в Днепре в 1982 году. В школе любил участвовать в различных постановках и занимался танцами. Окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. Карпенка-Карого по специальности «режиссер театра и кино». Со временем основал свою театральную студию «Lіcum», где был режиссером, художественным руководителем и актером. Играет в кино, занимается преподавательской деятельность. Увидеть актера можно в сериалах «Пошта», «Ментовские войны. Харьков», «Центральная больница»,  «Тень прошлого».

Новости Днепра про ТОП-5 украинских актеров родом из Днепра: кто они и в каких фильмах их можно увидеть

Дмитрий Ярошенко

Актер Дмитрий Ярошенко родился в 1986 году в городе Желтые Воды, что на Днепропетровщине. Во время учебы в лицее играл в театре. Актерское образование получил в Киеве. Играет в театре «Дах», снимается в кино. Один из самых известных фильмов с его участием – «Заборонений», где Ярошенко играет Василия Стуса. Также актер снимался в фильме «Наши Котики», «Брама» и другие.

Новости Днепра про ТОП-5 украинских актеров родом из Днепра: кто они и в каких фильмах их можно увидеть

Юрий Ткач

Юрий Ткач родился в Днепре в 1983 году. Во время учебы в вузе играл в команде КВН «Сборная Днепропетровска». В 2013 году стал сниматься в украинских ситкомах «Країна У», «Одного разу під Полтавою», позже сыграл в фильме «Я, ты, он, она» и озвучивал одного из персонажей мультика «Тайна Коко», принимал участие в шоу «Маскарад», «Танцы со звездами».

Новости Днепра про ТОП-5 украинских актеров родом из Днепра: кто они и в каких фильмах их можно увидеть

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Новости Днепра про ТОП-5 украинских актеров родом из Днепра: кто они и в каких фильмах их можно увидетьУкраїнська Новости Днепра про ТОП-5 украинских актеров родом из Днепра: кто они и в каких фильмах их можно увидетьРусский

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