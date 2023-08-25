Як виглядають найдешевші та найдорожчі будинки в оренду в різних районах у Дніпрі (ФОТО)

Винайняти будинок у Дніпрі можна у будь-якому районі міста. Ціна за оренду залежить від віддаленості будинку від центру міста, його розмірів, наявності у ньому зручностей, ремонту та меблів. Ціни на оренду будинку стартують у середньому від 4 тис. грн. Іноді власники будівлі у ціну вже включать вартість комунальних платежів.

Журналісти dnepr.info вирішили порівняти ціни на оренду найдешевших та найдорожчих будинків у різних районах Дніпра.

Соборний район

Найдешевший будинок в оренду в Соборному районі коштуватиме 6 тис грн на місяць. При цьому платити за комунальні послуги не потрібно. У будинку один поверх, всі зручності, гаряча вода від колонки, індивідуальне опалення, дві кімнати, загальна площа 45 кв м. У дворі є сад, город та парковка. Знаходиться будинок неподалік вулиці Телевізійної.

Найдорожчий будинок в оренду в Соборному районі можна винайняти за 187,2 тис грн на місяць. Будинок 4-поверховий, загальною площею 570 кв м. Є своя котельня, камін, 4 санвузли, є великий підвал. Подвір’я на 14 соток, на території є басейн, сауна. Знаходиться будинок у районі житлового масиву Перемога, у закритому котеджному селищі.

Шевченківський район

Найдешевший будинок у Шевченківському районі можна винайняти за 7 тис грн на місяць. Знаходиться він неподалік центру міста. У будинку один поверх та одна кімната. Загальна площа 50 кв м. У будинку є всі зручності, необхідна техніка, частково меблі. Можливе проживання із тваринами. Квартирант при собі повинен мати стіл, стілець, шафу і все те, що може знадобитися йому з меблів.

Найдорожчий по орендній платі будинок у Шевченківському районі можна майже за 75 тис. грн на місяць. У будинку два поверхи, три кімнати, є підвал. Додатково потрібно буде платити за лічильниками. Загальна площа будинку 320 кв. м. Можливе проживання з тваринами. На території двору є штучне озеро та будиночок для гостей, басейн, гараж.

Центральний район

Неподалік Озерки можна винайняти невеликий будиночок за 5 тис грн на місяць. У будинку одна кімната та загальна площа 18 кв. м. Платити за комуналку не потрібно. Зручності у будинку. Їз техніки надається все від мікрохвильової печі до пральної машини, меблі – найнеобхідніші.

Найдорожчим будинком, який можна зняти в оренду в Дніпрі у Центральному районі, виявився будинок за ціною 468 тис грн на місяць. У будинку 5 поверхів, 8 кімнат. Загальна площа 2 тис кв м. У будинку є кінотеатр, ліфт, великий басейн, хамам, спортивна зона та 9 санвузлів. Виконано дизайнерський ремонт. Територія подвір’я – 45 соток. У дворі є гараж та будиночок для охорони.

Новокодацький район

Найдешевший будинок в оренду у Дніпрі в Новокодацькому районі можна зняти за 4тис грн на місяць. У будинку 2 кімнати та 42 кв м загальної площі. У будинку є необхідні меблі, техніка, можливе проживання з дрібними домашніми тваринами. Неподалік станція метро та парк.

У Новокодацькому районі Дніпра зняти найдорожчий будинок коштуватиме 50 тис грн. У ньому один поверх та 5 кімнат. Загальна площа 138 кв м. У будинку три спальні, кухня-вітальня, вбиральня, санвузол, тераса. Ділянка двору – 6 соток, є гараж.

Чечелівський район

Найдешевший будинок в оренду у Дніпрі у Чечелівському районі знайшовся у мікрорайоні Мирний. Винайняти його на місяць можна за 9 тис грн. У будинку один поверх та 4 кімнати. Загальна площа будинку 68 кв м. У будинку є всі зручності та підвал. На подвір’ї на 4 сотки є місце для автомобіля. Але тим, хто вирішить його орендувати потрібно мати при собі всі необхідні меблі, їх у будинку практично немає.

Найдорожчий у цьому районі будинок можна орендувати за 50 тис грн на місяць. Знаходиться він неподалік парку Примирення. У будинку 2 поверхи, 3 кімнати, загальна площа 100 кв м. Додатково потрібно буде платити по лічильниках. У будинку є потрібна техніка, для підігріву води використовується колонка. Проведено інтернет, а на подвір’ї можна поставити авто.

Самарський район

30 тис грн на місяць – стільки хочуть за оренду двоповерхового будинку на 4 кімнати у Одинківці. Це найдорожча вартість оренди будинку у Самарському районі Дніпра. Загальна площа будинку – 152 кв м. У дворі є 3 місця для паркування, зона барбекю. У будинку два санвузли, кілька спалень, кухня. Є всі необхідні меблі та техніка.

А найдешевший будинок в оренду в цьому районі коштуватиме 4 тис грн. Знаходиться він у мікрорайоні Старої Ігрені. У будинку 1 поверх, 3 кімнати, всі зручності. Загальна площа приміщення 58 кв м. За комуналку платити не потрібно, допускається проживання з тваринами.

АНД район

Мінімальна ціна на оренду будинків в АНД-районі Дніпра стартує від 6 тис грн на місяць. За цю ціну можна зняти одноповерховий будинок, з двома кімнатами та загальною площею 40 кв м. Знаходиться будинок в районі житлового масиву Лівобережний. Можливе проживання тільки з котами чи кішками, але не з собаками. У будинку є необхідні меблі, техніка. Додатково потрібно буде платити по лічильниках.

Максимальна вартість оренди будинку у цьому районі у Дніпрі – 50 тис грн на місяць. У такому будинку 2 поверхи, 5 кімнат, загальна площа його складає 480 кв. м. У будинку 4 спальні, є зал, їдальня. На подвір’ї навіс на 6 авто, є зона барбекю. Будинок знаходиться у мікрорайон Ломівській.

Індустріальний район

У цьому районі обидва будинки – і найдешевший, і найдорожчий — знаходяться недалеко один від одного, буквально на сусідніх вулицях. Так, найдорожчий будинок в оренду тут можна винайняти за майже 75 тис грн на місяць. Розташований він неподалік місцевого популярного оптового ринку. У будинку 3 поверхи, 5 кімнат. Загальна площа 360 кв м. У будинку 3 спальні та 2 санвузли, новий ремонт, сучасна техніка та меблі. На подвір’ї є басейн. Допускається проживання із тваринами.

Винайняти найдешевший будинок можна за 5 тис грн на місяць. У ньому 2 поверхи, але одна кімната та 35 кв м загальної площі. У будинку є кухня, туалет та ванна, необхідні меблі та техніка, встановлений кондиціонер. Додатково потрібно буде сплачувати за комунальні платежі.

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