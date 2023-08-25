Как выглядят самые дешевые и самые дорогие дома в аренду в разных районах Днепра (ФОТО)

Журналисты dnepr.info решили сравнить цены на аренду самых дешевых и самых дорогих домов в разных районах Днепра. Соборный район Самые дешевый дом в аренду в Соборном районе обойдется в 6 тыс грн за месяц. При этом платить за коммунальные услуги не нужно. В доме один этаж, все удобства, горячая вода от колонки, индивидуальное отопление, две […]

Журналисты dnepr.info решили сравнить цены на аренду самых дешевых и самых дорогих домов в разных районах Днепра.

Соборный район

Самые дешевый дом в аренду в Соборном районе обойдется в 6 тыс грн за месяц. При этом платить за коммунальные услуги не нужно. В доме один этаж, все удобства, горячая вода от колонки, индивидуальное отопление, две комнаты, общая площадь 45 кв м. Во дворе есть сад, огород и парковка. Находится дом неподалеку улицы Телевизионной.

Самый дорогой дом в аренду в Соборном районе можно снять за 187,2 тыс грн в месяц. Дом 4-х этажный, общей площадью 570 кв м. Есть своя котельная, камин, 4 санузла, есть большой подвал. Двор на 14 соток, на территории есть бассейн, сауна. Находится дом в районе жилмассива Победа, в закрытом коттеджном поселке.

Шевченковский район

Самый дешевый дом в Шевченковском районе можно снять за 7 тыс грн в месяц. Находится он неподалеку от центра города. В доме один этаж и одна комната. Общая площадь 50 кв м. В доме есть все удобства, нужная техника, частично мебель. Возможно проживание с животными. Квартиранту при себе нужно иметь стол, стул, шкаф и все то, что может понадобиться ему из мебели.

Дороже всего арендовать дом в Шевченковском районе можно почти за 75 тыс грн в месяц. В доме два этажа, три комнаты, есть подвал. Дополнительно нужно будет платить по счетчикам. Общая площадь дома 320 кв м. Возможно проживание с животными. На территории двора есть штучное озеро и домик для гостей, бассейн, гараж.

Центральный район

Неподалеку от Озерки можно снять небольшой домик за 5 тыс грн в месяц. В доме одна комната и общая площадь 18 кв м. Платить за коммуналку не нужно. Удобства в доме. Из техники предоставляется все от микроволновки до стиральной машины, мебель – самая необходимая.

Самым дорогим домом, который можно снять в аренду в Днепре в Центральном районе оказался дом по цене 468 тыс грн в месяц. В доме 5 этажей, 8 комнат. Общая площадь 2 тыс кв м. В доме есть кинотеатр, лифт, большой бассейн, хамам, спортивная зона и 9 санузлов. Выполнен дизайнерский ремонт. Территория двора – 45 соток. Во дворе есть гараж и домик для охраны.

Новокодацкий район

Самый дешевый дом в аренду в Днепре в Новокодацком районе можно снять за 4тыс грн в месяц. В доме 2 комнаты и 42 кв м общей площади. В доме есть необходимая мебель, техника, возможно проживание с мелкими домашними животными. Неподалеку станция метро и парк.

В Новокодацком районе Днепра снять самый дорогой дом обойдется в 50 тыс грн. В нем один этаж и 5 комнат. Общая площадь 138 кв м. В доме три спальни, кухня-гостиная, гардеробная, санузел, терраса. Участок двора – 6 соток, есть гараж.

Чечеловский район

Самый дешевый дом в аренду в Днепре в Чечеловском районе нашелся в микрорайоне Мирный. Снять его на месяц можно за 9 тыс грн. В доме один этаж и 4 комнаты. Общая площадь дома 68 кв м. В доме есть все удобства и подвал. Во дворе на 4 сотки есть место для автомобиля. Но тем, кто решит его арендовать нужно иметь при себе всю необходимую мебель, ее в доме практически нет.

Самый дорогой в этом районе дом можно арендовать за 50 тыс грн в месяц. Находится он неподалеку от парка Примирения и согласия. В доме 2 этажа, 3 комнаты, общая площадь 100 кв м. Дополнительно нужно будет платить по счетчикам. В доме есть необходимая техника, для подогрева воды используется колонка. Проведен интернет, а во дворе можно поставить авто.

Самарский район

30 тыс грн в месяц – столько хотят за аренду двухэтажного дома на 4 комнаты в Одинковке. Это самая дорогая стоимость аренды дома в Самарском районе Днепра. Общая площадь дома – 152 кв м. Во дворе есть 3 парковочных места, зона барбекю. В доме два санузла, несколько спален, кухня. Есть вся необходимая мебель и техника.

А самый дешевый дом в аренду в этом районе обойдется в 4 тыс грн. Находится он в микрорайоне Старой Игрени. В доме 1 этаж, 3 комнаты, все удобства. Общая площадь помещения 58 кв м. За коммуналку платить не нужно, допускается проживание с животными.

АНД район

Минимальная цена на аренду домов в АНД-районе Днепра стартует от 6 тыс грн в месяц. За эту цену можно снять одноэтажный дом, с двумя комнатами и общей площадью 40 кв м. Находится дом в районе жилмассива Левобережный. Возможно проживание только с котами или кошками, но не с собаками. В доме есть необходимая мебель, техника. Дополнительно нужно будет платить по счетчикам.

Максимальная стоимость аренды дома в этом районе в Днепре – 50 тыс грн в месяц. В таком доме 2 этажа, 5 комнат, общая площадь его составляет 480 кв м. В доме 4 спальни, есть зал, столовая. Во дворе навес на 6 авто, есть зона барбекю. Дом находится в микрорайон Ломовской.

Индустриальный район

В этом районе оба дома – и наиболее дешевый, и самый дорогой находятся недалеко друг от друга, буквально на соседних улицах. Так, самый дорогой дом в аренду тут можно снять за почти что 75 тыс грн в месяц. Расположен он неподалеку от местного популярного оптового рынка. В доме 3 этажа, 5 комнат. Общая площадь 360 кв м. В доме 3 спальни и 2 санузла, новый ремонт, современная техника и мебель. Во дворе есть бассейн. Допускается проживание с животными.

Снять самый недорогой дом можно за 5 тыс грн в месяц. В нем 2 этажа, но одна комната и 35 кв м общей площади. В доме есть кухня, туалет и ванна, необходимые мебель и техника, установлен кондиционер. Дополнительно нужно будет оплачивать коммунальные платежи.

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