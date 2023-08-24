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Як у Дніпрі безкоштовно пройти мамографію у 2023 році і що для цього потрібно

Сьогодні 17:30
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З профілактичною метою лікарі рекомендують усім жінкам проходити мамографію. Для тих, кому вже виповнилося 40 років, а також тих, хто молодший, але може перебувати в зоні ризику – їхні прямі родичі хворіли на рак, робити це потрібно щороку. Жінкам віком від 65 років – кожні півроку. Така діагностика допоможе виявити будь-які новоутворення у початковій формі, які можуть не промацуватись при огляді у мамолога.
Новости Днепра про Як у Дніпрі безкоштовно пройти мамографію у 2023 році і що для цього потрібно

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 Своєчасне виявлення пухлин у молочних залозах сприяє успішному лікуванню. Завдяки процедурі на знімку можна побачити найменший аномальний розвиток тканин та починати вживати заходів.

Журналісти dnepr.info дізналися, як пройти процедуру скринінгу безкоштовно.

В Україні процедуру мамографії включено до пріоритетних медичних послуг за Програмою медичних гарантій. Її можна зробити безкоштовно.

Для цього потрібно знайти установу, яка має договір із Національною службою здоров’я та необхідне обладнання для проходження мамографії. По всій Україні таких лікарень понад 240. Дізнатися, де у Дніпрі можна пройти обстеження можна телефоном «гарячої лінії» НСЗУ 16-77. Пройти діагностику безкоштовно можна за наявності направлення від сімейного лікаря, мамолога, гінеколога. Якщо напряму немає – за процедуру доведеться заплатити.

Крім мамографії безкоштовно для пацієнтів також консультація лікаря після процедури, аналіз та опис результатів.

Пройти мамографію безкоштовно можна не лише у комунальній клініці, а й у приватній, якщо вона має договір з Національною службою здоров’я. Для цього також необхідний напрямок від лікаря.

 

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Новости Днепра про Як у Дніпрі безкоштовно пройти мамографію у 2023 році і що для цього потрібноУкраїнська Новости Днепра про Як у Дніпрі безкоштовно пройти мамографію у 2023 році і що для цього потрібноРусский

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