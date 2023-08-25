ТОП-5 українських акторів родом із Дніпра: хто вони і в яких фільмах їх можна побачити

До повномасштабного вторгнення в Україні знімалася велика кількість серіалів та фільмів із українськими акторами. Деяких із них раніше можна було побачити на сцені у різних театрах Дніпра.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати, які українські актори народились у Дніпрі.

В’ячеслав Довженко

Відомий українським глядачам за роль дільничного у серіалі «Дільничний із ДВРЗ» В’ячеслав Довженко народився у Дніпрі 1976 року, закінчив місцевий театрально-мистецький коледж, якийсь час працював у театрі ім. Шевченко, а потім – поїхав до Києва, де закінчив режисерське відділення Київського Національного університету театру, кіно та телебачення ім. І. Карпенко-Карого почав працювати актором у «Київському Вільному театрі», а з 2011 року – актор «Київського академічного драматичного театру на Подолі». З 2014 року почав активно зніматися у серіалах та фільмах. Актора можна побачити у фільмі «Кіборги», «Свінгери», «Подорожники», «Інший Франко». 2019 року отримав звання Заслуженого артиста України, є лауреатом премії «Золота дзиґа».

Костянтин Войтенко

Костянтин Войтенко також народився у Дніпрі у 1988 році. Під час навчання у школі грав у КВК та їздив із гастролями команди по всій Україні. Акторську освіту здобув у Києві, з 2012 року працює актором у «Київському новому драматичному театрі на Печерську». З 2016 року постійно знімається в кіно, грав у таких серіалах, як «Село на мільйон», «Коли ми вдома», «Будиночок на щастя». Був учасником шоу «Танці із зірками».

Артем Позняк

Артем Позняк народився у Дніпрі 1982 року. У школі любив брати участь у різних постановках та займався танцями. Закінчив Київський національний університет театру, кіно та телебачення ім. І. Карпенка-Карого за спеціальністю «режисер театру та кіно». Згодом заснував свою театральну студію «Lіcum», де був режисером, художнім керівником та актором. Грає у кіно, займається викладацькою діяльністю. Побачити актора можна у серіалах «Пошта», «Ментівські війни. Харків», «Центральна лікарня», «Тінь минулого».

Дмитро Ярошенко

Актор Дмитро Ярошенко народився 1986 року у місті Жовті Води, що на Дніпропетровщині. Під час навчання у ліцеї грав у театрі. Акторську освіту здобув у Києві. Грає у театрі «Дах», знімається у кіно. Один із найвідоміших фільмів за його участю – «Заборонений», де Ярошенко грає Василя Стуса. Також актор знімався у фільмі «Наші Котики», «Брама» та інші.

Юрій Ткач

Юрій Ткач народився у Дніпрі у 1983 році. Під час навчання у виші грав у команді КВК «Збірна Дніпропетровська». У 2013 році почав зніматися в українських ситкомах «Країна У», «Одного разу під Полтавою», пізніше зіграв у фільмі «Я, ти, він, вона» та озвучував одного з персонажів мультика «Таємниця Коко», брав участь у шоу «Маскарад», «Танці з зірками».

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