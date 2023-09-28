В сети показали 9 уникальных храмов Днепра, уничтоженых советским режимом

В Днепре напомнили о 9 храмах 19 века, которые были уничтожены во время господства советского режима.

Известная исследовательница города Елена Присягина собрала фотографии 9 уникальных церквей, которые уничтожили во времена господства советской власти. Некоторые сносили специально, а некоторые уничтожили во время военных действий.

Крестовоздвиженская (архиерейская) церковь

Локация – возле гостиницы «Рассвет», на месте городской подстанции. Освящена в 1903 году, а создана по канонам «неовизантийского стиля». В 1941 году возле храма была поставлена зенитная батарея, прикрывавшая Мерефо-Херсонский мост. Поэтому церковь сильно пострадала от немецких бомбардировщиков. В 1960-х годах разрушенное сооружение окончательно разобрали.

Покровская церковь

Локация – на углу современных улиц Вокзальной и Привокзальной. Построили в 1879 году. Еще один храм, пострадавший от военных действий. Из-за близости к вокзалу бомбардировка в августе 41 года превратила Покровскую церковь в руины, разобранные в послевоенное время.

Успенская церковь

«Близнец» Троицкого храма. Обе церкви спроектировали архитекторы Людвиг Шарлемань и Петр Висконти. Проект Троицкого храма был разработан в 1836 г., Успенского – в 1837 г. Оба храма схожи по композиции и оформлению фасадов.

Храм не пострадал от бомбежек, но был закрыт из-за религиозной реформы в 1930-х. С конца 1940-х годов в здании бывшей церкви находился госпиталь для ветеранов Второй мировой войны. С 1950-х по 2011 год здесь располагалась городская больница №10.

Воскресенская церковь

Одна из старейших в городе. Строить начали еще в 1795 году, но из-за некоторых проблем приостановили работу. Окончательно достроили и освятили в честь Воскресения Христова только в 1807 году. Храм уничтожен руками советской власти в 20-е годы. Позже на месте Воскресенского храма построили гостиницу «Динамо», а на месте разрушенной часовни построили гостиницу «Спорт».

Свято-Лазаревская церковь

Локация — современный Севастопольский парк, где раньше было кладбище. В 1863 году на кладбище была построена небольшая часовня, но вскоре, уже в октябре того же года, часовня была перестроена и освящена в честь Воскресения Лазаря. В 1894 г. был достроен новый придел с двухъярусной колокольней. Во время Второй мировой войны храм сгорел.

Старая военная церковь

1885 Городская Дума выделила Военному ведомству участок для строительства военного храма. Локация – современная улица Чекмарева. Небольшая деревянная церковь была построена в 1885 (86) году. В историю она вошла как «Первая», а впоследствии «Старая военная» церковь. Архитектура храма значимой ценности не имела. Внутри он был низкий, маловместительный, темный и холодный. Совершенно не отвечал требованиям к городским гарнизонным церквям.

Новая военная церковь

Командование дивизии получило деньги на строительство новой военной церкви. 23 сентября 1912 года новая церковь была освящена. Крестовоздвиженский храм был построен по типовому проекту военных храмов архитектора Федора Вержбицкого. В советское время военные храмы были ликвидированы. В январе 1930 года решением горисполкома была закрыта Старая церковь, а в декабре 1932-го закрыли и Новый храм. Старая военная церковь была уничтожена в конце 1930-х годов. Затем на ее месте построили среднюю школу №10.

Чечеловская церковь

Церковь Чечеловского кладбища находилась на месте нынешнего парка Памяти и примирения. Раньше парк Калинина. В конце 1890-х годов по проекту архитектора Султанова здесь построили Александро-Невскую церковь. Церковь была закрыта в 1937 году. Во время войны церковь сгорела. Часовня при ней еще работала какое-то время. Но в 1948 году была закрыта и разрушена.

Вознесенская (Казанская) церковь

В 1912 году по проекту Миклашевского храм был возведен в неовизантийском стиле, благодаря чему отличался своей оригинальностью и неповторимой красотой среди всех храмов Екатеринослава. Новый храм освятили в честь Вознесения Господня, но в народе за ним укрепилось стойкое название под названием улицы, на которой он находился — «Казанская церковь».

В 20-е годы прошлого века, то есть с приходом советской власти, Вознесенскую церковь закрыли. В 1935 году городские власти решили храм взорвать, а полученный кирпич использовать для строительства других объектов. Современная локация церкви – конечная трамвая номер 4. Верх улицы Казанской, позже К. Либкнехта. Ныне Грушевского.

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