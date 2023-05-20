В пробах питьевой воды, взятой в Днепре и области нашли незначительные отклонения

В Днепре и области снова провели лабораторный контроль питьевой воды. Во время двух предыдущих исследований специалисты находили отклонения по показателям вкус, привкус, окрашенность и мутность. В этот раз ситуация почти не изменилась.
В этот раз специалисты отобрали чуть более 190 проб питьевой воды в разных районах города. Проверка проводилась с 12 мая по 18 мая. По данным Днепропетровского ОЦКПХ Минздрава, вода отвечает всем санитарным нормам, поэтому безопасна для употребления.
Эксперты отмечают, что есть некоторые отклонения по физико-химическим показателям. Специалисты заметили, что можно не переживать, ничего аномального не произошло, значение этих показателей остается на уровне многолетних значений.
Так, согласно данным опубликованным специалистами, несколько улучшилась ситуация с водой в Каменском районе. На прошлой неделе отклонения обнаружили в 29 пробах, а на этот раз только в 26. В Днепре и других районах без изменений.
Есть незначительные отклонения по признакам вкуса и мутности. Причина – весенние паводки, которые продолжаются на реках уже почти месяц.
Специалисты Днепропетровского ОЦКПХ Минздрава рекомендуют использовать доочищенную фасованную воду или устанавливать фильтры для очистки воды.
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