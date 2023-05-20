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  • В пробах питьевой воды, взятой в Днепре и области нашли незначительные отклонения

В пробах питьевой воды, взятой в Днепре и области нашли незначительные отклонения

Сегодня 16:45
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Но ничего смертельного.

Новости Днепра про В пробах питьевой воды, взятой в Днепре и области нашли незначительные отклонения

В Днепре и области снова провели лабораторный контроль питьевой воды. Во время двух предыдущих исследований специалисты находили отклонения по показателям вкус, привкус, окрашенность и мутность. В этот раз ситуация почти не изменилась.

Какие отклонения нашли

В этот раз специалисты отобрали чуть более 190 проб питьевой воды в разных районах города. Проверка проводилась с 12 мая по 18 мая. По данным Днепропетровского ОЦКПХ Минздрава, вода отвечает всем санитарным нормам, поэтому безопасна для употребления.

Эксперты отмечают, что есть некоторые отклонения по физико-химическим показателям. Специалисты заметили, что можно не переживать, ничего аномального не произошло, значение этих показателей остается на уровне многолетних значений.

  • Днепр и Днепровский район – в 35 (было 35) пробах выявили отклонения по показателям вкус, привкус, окрашенность, хлороформ, окисляемость и сухой остаток;
  • Каменский район – в 26 (было 29) пробах выявили отклонения по показателям хлороформ, окисленность;
  • Криворожский район – в 10 пробах выявили отклонения по показателям хлороформ и окисляемость;
  • Никопольский район – в 15 пробах обнаружили отклонения по показателям мутность, хлороформ, сухой остаток;
  • Новомосковский район – в 14 пробах выявили отклонения по показателю окисляемости;
  • Павлоградский район – отклонений нет;
  • Синельниковский район – в 14 пробах обнаружили отклонения по показателям окисляемости и сухого остатка.

Так, согласно данным опубликованным специалистами, несколько улучшилась ситуация с водой в Каменском районе. На прошлой неделе отклонения обнаружили в 29 пробах, а на этот раз только в 26. В Днепре и других районах без изменений.

Есть незначительные отклонения по признакам вкуса и мутности. Причина – весенние паводки, которые продолжаются на реках уже почти месяц.

Специалисты Днепропетровского ОЦКПХ Минздрава рекомендуют использовать доочищенную фасованную воду или устанавливать фильтры для очистки воды.

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