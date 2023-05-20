У пробах води, яку взяли в Дніпрі та області знайшли незначні відхилення

Але нічого смертельного.

У Дніпрі та області знову провели лабораторний контроль питної води. Під час двох попередніх досліджень фахівці знаходили відхилення за показниками смак, присмак, забарвленість та каламутність. Цього разу ситуація майже не змінилася.

Які відхилення знайшли

Цього разу фахівці відібрали трохи більше 190 проб питної води у різних районах міста. Перевірка проводилася з 12 травня по 18 травня. За даними Дніпропетровського ОЦКПХ МОЗ, вода відповідає всім санітарним нормам, тому є безпечною для вживання.

Експерти зазначають, що є певні відхилення за фізико-хімічними показниками. Фахівці зауважили, що можна не переживати, нічого аномального не сталося, значення цих показників залишаються на рівні багаторічних значень.

Дніпро та Дніпровський район – у 35 (було 35) пробах виявили відхилення за показниками смак, присмак, забарвленість, хлороформ, окиснюваність та сухий залишок;

Кам’янський район – у 26 (було 29) пробах виявили відхилення за показниками хлороформ, окиснюватість;

Криворізький район – у 10 пробах виявили відхилення за показниками хлороформ та окиснюватість;

Нікопольський район – у 15 пробах виявили відхилення за показниками каламутність, хлороформ, сухий залишок;

Новомосковський район – у 14 пробах виявили відхилення за показником окиснюваність;

Павлоградський район – відхилень немає;

Синельниківський район – в 14 пробах виявили відхилення за показниками окиснюваність та сухий залишок.

Так згідно до даних опублікованих фахівцями дещо покращилася ситуація з водою в Кам’янському районі. Минулого тижня відхилення знайшли в 29 пробах, а цього разу тільки в 26. У Дніпрі та інших районах без змін.

Є незначні відхилення за ознаками смак та каламутність. Причина – весняне водопілля та паводки, які тривають на річках вже майже місяць.

Фахівці Дніпропетровського ОЦКПХ МОЗ рекомендують вживати доочищену фасовану воду або встановлювати фільтри для очистки води.

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