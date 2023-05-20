У пробах води, яку взяли в Дніпрі та області знайшли незначні відхилення

У Дніпрі та області знову провели лабораторний контроль питної води. Під час двох попередніх досліджень фахівці знаходили відхилення за показниками смак, присмак, забарвленість та каламутність. Цього разу ситуація майже не змінилася.
Цього разу фахівці відібрали трохи більше 190 проб питної води у різних районах міста. Перевірка проводилася з 12 травня по 18 травня. За даними Дніпропетровського ОЦКПХ МОЗ, вода відповідає всім санітарним нормам, тому є безпечною для вживання.
Експерти зазначають, що є певні відхилення за фізико-хімічними показниками. Фахівці зауважили, що можна не переживати, нічого аномального не сталося, значення цих показників залишаються на рівні багаторічних значень.
Так згідно до даних опублікованих фахівцями дещо покращилася ситуація з водою в Кам’янському районі. Минулого тижня відхилення знайшли в 29 пробах, а цього разу тільки в 26. У Дніпрі та інших районах без змін.
Є незначні відхилення за ознаками смак та каламутність. Причина – весняне водопілля та паводки, які тривають на річках вже майже місяць.
Фахівці Дніпропетровського ОЦКПХ МОЗ рекомендують вживати доочищену фасовану воду або встановлювати фільтри для очистки води.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі загорівся приватний будинок.
Щоправда, автомобіль був забитий не дровами, як у відомому фільмі…
Дитина пішла з дому та зникла.
Мешканці Дніпра скаржаться на дітей, які гойдаються на колонках з…