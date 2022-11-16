В Павлограде планируют отпраздновать Новый год с елкой

В Павлограде на Днепропетровщине поставят праздничную елку в городе.

Как сообщили в горсовете Павлограда, Новый год отпразднуют с елкой. Недавно в городе провели опрос и большинство горожан высказались за то, чтобы в Павлограде установили новогоднее дерево.

Местные власти отметили, что они будут небольшими и будут стоять не на центральной площади. Поставят природную 8-метровую елку в сквере имени Шевченко. На это планируют потратить 8 тысяч гривен. Деревянные украшения уже есть.

Отмечается, что елку установят прежде всего для детей.

Мы живем во времена, когда коронавирус, война, но для детей должен быть праздник, – отметил один из депутатов горсовета.

Напомним, в Днепре также проводился опрос по установке елки на Новый год. Большинство горожан эту идею не поддержали, поэтому в городе не будут устанавливать новогоднее дерево.

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