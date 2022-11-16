Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Павлограде планируют отпраздновать Новый год с елкой

Сегодня 13:27
просмотров

В Павлограде на Днепропетровщине поставят праздничную елку в городе.

Новости Днепра про В Павлограде планируют отпраздновать Новый год с елкой

Как сообщили в горсовете Павлограда, Новый год отпразднуют с елкой. Недавно в городе провели опрос и большинство горожан высказались за то, чтобы в Павлограде установили новогоднее дерево.

Местные власти отметили, что они будут небольшими и будут стоять не на центральной площади. Поставят природную 8-метровую елку в сквере имени Шевченко. На это планируют потратить 8 тысяч гривен. Деревянные украшения уже есть.

Отмечается, что елку установят прежде всего для детей.

Мы живем во времена, когда коронавирус, война, но для детей должен быть праздник, – отметил один из депутатов горсовета.

Напомним, в Днепре также проводился опрос по установке елки на Новый год. Большинство горожан эту идею не поддержали, поэтому в городе не будут устанавливать новогоднее дерево.

Читайте также:

 

Новости Днепра про В Павлограде планируют отпраздновать Новый год с елкойУкраїнська Новости Днепра про В Павлограде планируют отпраздновать Новый год с елкойРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре неадекватный мужчина бросается на детей
    Новости Днепра
    Сегодня 14:27
    В Днепре неадекватный мужчина бросается на детей

    В Днепре неадекватный мужчина бросается на прохожих.

    В Днепре появился сквер Максима Семенова
    Новости Днепра
    Сегодня 12:56
    В Днепре появился сквер Максима Семенова

    Теперь в Днепре есть сквер, названный в честь погибшего защитника…

    Какие бассейны сейчас работают в Днепре и сколько стоит абонемент
    Новости Днепра
    Сегодня 12:46
    Какие бассейны сейчас работают в Днепре и сколько стоит абонемент

    Плавание успокаивает нервную систему и помогает снять стресс, а также…

    Мэр Днепра сообщил, что в городе появился проспект Леси Украинки
    Новости Днепра
    Сегодня 12:28
    Мэр Днепра сообщил, что в городе появился проспект Леси Украинки

    В Днепре появился проспект Леси Украинки.

    Последние новости

    Как выглядит исчезающее кладбище животных в Днепре (ФОТО)
    Как выглядит исчезающее кладбище животных в Днепре (ФОТО)

    В Днепре есть 8 неофициальных кладбищ, где люди хоронят своих домашних питомцев. Часть из них расположена на левом, а часть – на правом берегу. Все они являются нелегальными.

    Сегодня 14:44
    просмотров
    В Днепре неадекватный мужчина бросается на детей
    В Днепре неадекватный мужчина бросается на детей

    В Днепре неадекватный мужчина бросается на прохожих.

    Сегодня 14:27
    просмотров
    В Днепре появился сквер Максима Семенова
    В Днепре появился сквер Максима Семенова

    Теперь в Днепре есть сквер, названный в честь погибшего защитника Максима Семенова.

    Сегодня 12:56
    0
    просмотров
    Какие бассейны сейчас работают в Днепре и сколько стоит абонемент
    Какие бассейны сейчас работают в Днепре и сколько стоит абонемент

    Плавание успокаивает нервную систему и помогает снять стресс, а также напоминает о летних днях. Если в теплое время года поплавать можно было в реках области. То с наступлением холодов делать это проблематично. Поэтому на помощь приходят  крытые бассейны в фитнес-центрах.…

    Сегодня 12:46
    0
    просмотров
    Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды
    Аварийные работы: где сегодня в Днепре нет воды

    Сегодня, 16 ноября, некоторые жители Днепра остались без воды.

    Сегодня 12:31
    0
    просмотров
    Мэр Днепра сообщил, что в городе появился проспект Леси Украинки
    Мэр Днепра сообщил, что в городе появился проспект Леси Украинки

    В Днепре появился проспект Леси Украинки.

    Сегодня 12:28
    просмотров
    Кожа начала отмирать: в Днепре спасли дедушку, которому мина перебила обе ноги
    Кожа начала отмирать: в Днепре спасли дедушку, которому мина перебила обе ноги

    В Днепре спасают 70-летнего дедушку, которому вражеская мина, залетев в квартиру, перебила обе ноги.

    Сегодня 11:50
    просмотров
    Хотят активировать 4 статью: Польша инициировала созыв Совета НАТО
    Хотят активировать 4 статью: Польша инициировала созыв Совета НАТО

    15 ноября две российские ракеты рухнули на территории Польши. Погибли два человека.

    Сегодня 10:58
    0
    просмотров
    Графики отключений не действуют, обесточивание может произойти в любое время, – Резниченко
    Графики отключений не действуют, обесточивание может произойти в любое время, – Резниченко

    Вчера российские оккупанты в очередной раз обстреляли энергетическую инфраструктуру страны.

    Сегодня 10:19
    0
    просмотров
    В Днепре из-за отключения электричества не ездят некоторые троллейбусы
    В Днепре из-за отключения электричества не ездят некоторые троллейбусы

    В Днепре некоторые троллейбусы сменили маршрут.

    Сегодня 10:16
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх