В Кривом Роге горел школьный подвал

1 апреля в 11.44 спасателям сообщили о пожаре в учебном заведении, расположенном на улице Героев АТО Металлургического района города Кривой Рог.
Прибывшие по вызову спасатели установили, что в подвальном помещении здания горит мебель на площади 4 кв.
Ученики и педагоги самостоятельно вышли на свежий воздух.
Через 20 минут пожар был ликвидирован.
Погибших и травмированных нет.
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