В Кривом Роге горел школьный подвал

Погибших и травмированных нет.

Через 20 минут пожар был ликвидирован.

Ученики и педагоги самостоятельно вышли на свежий воздух.

Прибывшие по вызову спасатели установили, что в подвальном помещении здания горит мебель на площади 4 кв.

1 апреля в 11.44 спасателям сообщили о пожаре в учебном заведении, расположенном на улице Героев АТО Металлургического района города Кривой Рог.

В Кривом Роге в Днепропетровской области загорелся школьный подвал.

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