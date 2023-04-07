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  • В Донецкой области погиб 29-летний сержант Даниил Миронов из Каменского: прощание состоится сегодня

В Донецкой области погиб 29-летний сержант Даниил Миронов из Каменского: прощание состоится сегодня

Сегодня 08:30
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Защищая свободную и независимую Украину, погиб сержант Миронов Даниил Витальевич. Трагедия произошла 2 апреля в Донецкой области.

Новости Днепра про В Донецкой области погиб 29-летний сержант Даниил Миронов из Каменского: прощание состоится сегодня

Даниил Миронов родился 25 декабря 1994 года в тогдашнем Днепродзержинске.

Об этом сообщает Каменской городской совет.

В течение 2015-2016 годов проходил срочную военную службу. С 2016 по 2017 год находился на контракте в Вооруженных Силах Украины. Был участником АТО / ООС. С первого дня полномасштабного вторжения защищал украинскую землю.

Прощание с Героем состоится 7 апреля в 12:15 по адресу:улица Левадная, 15. Похоронят воина в 13:30 на Аллее Героев кладбища по улице Весенней.

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Новости Днепра про В Донецкой области погиб 29-летний сержант Даниил Миронов из Каменского: прощание состоится сегодняУкраїнська Новости Днепра про В Донецкой области погиб 29-летний сержант Даниил Миронов из Каменского: прощание состоится сегодняРусский

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