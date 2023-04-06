Ставили на зеро: в Подгородном накрыли подпольный игорный бизнес

Трое жителей Подгородного организовали незаконный игорный бизнес в сети Интернет.

По данным следствия, организованная группа в составе трех человек обустроила игорное заведение в Подгородном. В течение полутора лет участники обеспечивали условия пользования симуляторами игровых автоматов без лицензии с доступом к азартным играм через Интернет. Игроки получали доступ только по предварительному звонку администратору. Вырученные от игорного бизнеса средства организатор распределял между участниками группы.

В ходе проведения санкционированных обысков по местам жительства фигурантов и в помещении игорного заведения правоохранителями изъяты мобильные телефоны, денежные средства, компьютерная техника и документация, подтверждающая противоправную деятельность.

Сообщено о подозрении организатору и двум участникам организованной группы по факту незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр без лицензии (ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 УК Украины).

Читайте также:

Українська Русский

Автор: