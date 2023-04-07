На Донеччині загинув 29-річний сержант Данило Миронов з Кам’янського: прощання відбудеться сьогодні

Захищаючи вільну і незалежну Україну, загинув сержант Миронов Данило Віталійович. Трагедія сталась 2 квітня на Донеччині.

Данило Миронов народився 25 грудня 1994 року в тодішньому Дніпродзержинську.

Про це повідомляє Кам’янська міська рада.

Впродовж 2015-2016 років проходив строкову військову службу. З 2016 по 2017 рік перебував на контракті у Збройних Силах України. Був учасником АТО/ООС. З першого дня повномасштабного вторгнення боронив українську землю.

Прощання з Героєм відбудеться 7 квітня о 12:15 за адресою: вулиця Левадна, 15. Поховають воїна о 13:30 на Алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній.

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