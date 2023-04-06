Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Видно м’язи та кістки: у Дніпрі допомоги потребує кішка, тіло якої обмотали риболовною волосінню

Видно м’язи та кістки: у Дніпрі допомоги потребує кішка, тіло якої обмотали риболовною волосінню

Сьогодні 11:07
просмотров

У Дніпрі рятують кішку, над якою познущалися живодери.

Новости Днепра про Видно м'язи та кістки: у Дніпрі допомоги потребує кішка, тіло якої обмотали риболовною волосінню

Про це розповіла волонтерка притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик. 

За словами Ольги, до неї потрапила кішка Кнопка, з якої познущалися люди. Хтось обмотав її тіло риболовною волосінню (ліскою), яка туго врізалася в шкіру і кинув тварину напризволяще. Чотирилапа приповзла до місцевих мешканців та благала про допомогу. 

Скільки часу кішка пробула зв’язаною невідомо, але волосінь залишила глибокі порізи, які загноїлися. Найбільше постраждала задня лапа. У рані видно кістки та сухожилля, які чудом не перерізало тонким дротом. 

Наразі кішці необхідний догляд ветеринара, який оброблятиме рани, що загноїлися та лапку, з якої здерли шкіру. 

Кнопка відчуває нестерпний біль, але ще не втратила довіру до людей, тому лиже руки та ластиться до ветеринара. Якщо ви можете допомогти врятували бідну кішку, то перерахувати кошти можна за реквізитами нижче. 

INSTAGRAM міні-притулку: https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Тут всі соцмережі: https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
 
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення  “Благодійна допомога для кішки Кнопки”
 

Новости Днепра про Видно м'язи та кістки: у Дніпрі допомоги потребує кішка, тіло якої обмотали риболовною волосінню

Новости Днепра про Видно м'язи та кістки: у Дніпрі допомоги потребує кішка, тіло якої обмотали риболовною волосінню

 

Читайте також:

Новости Днепра про Видно м'язи та кістки: у Дніпрі допомоги потребує кішка, тіло якої обмотали риболовною волосіннюУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Утворився кілометровий затор: у Дніпрі на Слобожанському проспекті “аварійний ранок” (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:18
    Утворився кілометровий затор: у Дніпрі на Слобожанському проспекті “аварійний ранок” (ФОТО)

    У Дніпрі ранок почався з аварій.

    ЗСУ ліквідували понад 176 тисяч окупантів: втрати росії на 6 квітня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:00
    ЗСУ ліквідували понад 176 тисяч окупантів: втрати росії на 6 квітня

    У Генеральному штабі ЗСУ назвали актуальні на 6 квітня дані…

    На Дніпропетровщині проживає 54 довгожителів: хто найстарший
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:30
    На Дніпропетровщині проживає 54 довгожителів: хто найстарший

    На Дніпропетровщині мешкає 54 довгожителі. Це люди, які відзначили сторічний…

    Плануйте маршрут: як у Дніпрі працює громадський транспорт 6 квітня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:00
    Плануйте маршрут: як у Дніпрі працює громадський транспорт 6 квітня

    6 квітня електротранспорт працюватиме у штатному режимі за розкладом робочого…

    Наверх