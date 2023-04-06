Видно м’язи та кістки: у Дніпрі допомоги потребує кішка, тіло якої обмотали риболовною волосінню

У Дніпрі рятують кішку, над якою познущалися живодери.

Про це розповіла волонтерка притулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик.

За словами Ольги, до неї потрапила кішка Кнопка, з якої познущалися люди. Хтось обмотав її тіло риболовною волосінню (ліскою), яка туго врізалася в шкіру і кинув тварину напризволяще. Чотирилапа приповзла до місцевих мешканців та благала про допомогу.

Скільки часу кішка пробула зв’язаною невідомо, але волосінь залишила глибокі порізи, які загноїлися. Найбільше постраждала задня лапа. У рані видно кістки та сухожилля, які чудом не перерізало тонким дротом.

Наразі кішці необхідний догляд ветеринара, який оброблятиме рани, що загноїлися та лапку, з якої здерли шкіру.

Кнопка відчуває нестерпний біль, але ще не втратила довіру до людей, тому лиже руки та ластиться до ветеринара. Якщо ви можете допомогти врятували бідну кішку, то перерахувати кошти можна за реквізитами нижче.