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Від семи до десяти: у Новомосковську чоловік вкрав золото у жінки

Сьогодні 20:30
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У Новомосковську чоловік пограбував жінку та намагався втекти з міста.

Новости Днепра про Від семи до десяти: у Новомосковську чоловік вкрав золото у жінки

Вчора, 5 квітня, на вулиці біля будинку чоловік зірвав золотий ланцюжок з каблучкою із шиї жінки та втік з місця події. Крадія почали розшукувати поліцейські і протягом двох годин встановили особу зловмисника та місцеперебування.

Грабіжником виявися раніше судимий 37-річний житель Львівської області. Його затримали на автовокзалі, коли він намагався поїхати з міста. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

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Новости Днепра про Від семи до десяти: у Новомосковську чоловік вкрав золото у жінкиУкраїнська Новости Днепра про Від семи до десяти: у Новомосковську чоловік вкрав золото у жінкиРусский

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