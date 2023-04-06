Від семи до десяти: у Новомосковську чоловік вкрав золото у жінки

У Новомосковську чоловік пограбував жінку та намагався втекти з міста.

Вчора, 5 квітня, на вулиці біля будинку чоловік зірвав золотий ланцюжок з каблучкою із шиї жінки та втік з місця події. Крадія почали розшукувати поліцейські і протягом двох годин встановили особу зловмисника та місцеперебування.

Грабіжником виявися раніше судимий 37-річний житель Львівської області. Його затримали на автовокзалі, коли він намагався поїхати з міста. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

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