Від семи до десяти: у Новомосковську чоловік вкрав золото у жінки

Вчора, 5 квітня, на вулиці біля будинку чоловік зірвав золотий ланцюжок з каблучкою із шиї жінки та втік з місця події. Крадія почали розшукувати поліцейські і протягом двох годин встановили особу зловмисника та місцеперебування.
Грабіжником виявися раніше судимий 37-річний житель Львівської області. Його затримали на автовокзалі, коли він намагався поїхати з міста. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.
Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від семи до десяти років.
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