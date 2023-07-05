В Днепропетровской области у 100 человек украли донаты на ВСУ под предлогом перевода денег

Мошенники обманули 100 человек, которые собирали деньги для военных.

Об этом сообщили в ГУНП в Днепропетровской области.

Жители Днепропетровской и соседней Кировоградской областей обманывали людей. В соцсетях они находили объявления о сборе денег для военных и на лечение раненых бойцов.

Затем мошенники с фейковых аккаунтов писали авторам этих сборов и под видом представителей платежной организации предлагали получить денежный перевод из Польши. Злоумышленники просили личные данные, чтобы якобы иметь возможность перевести злотые в гривны. После этого они получали доступ к счетам жертв и забирали собранные деньги.

Всего удалось обмануть 100 человек на общую сумму в 2 миллиона гривен.

К схеме причастны четверо жителей Днепропетровщины и Кировоградщины. Во время обысков у них нашли технику, мобильные телефоны, банковские карты, «черновые» записи, а также четыре автомобиля.

Всем четырем сообщили о подозрении в мошенничестве, воровстве и хакерстве. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

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