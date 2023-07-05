У Дніпропетровській області в 100 людей вкрали донати на ЗСУ під приводом переказу грошей

Шахраї ошукали 100 людей, які збирали гроші для військових.

Про це повідомили в ГУНП у Дніпропетровській області.

Мешканці Дніпропетровської та сусідньої Кіровоградської областей обманювали людей. У соцмережах вони знаходили оголошення про збір грошей для військових та на лікування поранених бійців.

Потім шахраї з фейкових акаунтів писали авторам цих зборів та під виглядом представників платіжної організації пропонували отримати грошовий переказ з Польщі. Зловмисники просили особисті дані, щоб ніби-то мати змогу перевести злоті в гривні. Після цього вони отримувати доступ до рахунків жертв та забирали зібрані гроші.

Усього вдалося обманути 100 людей на загальну суму 2 мільйони гривень.

До схеми причетні четверо мешканців Дніпропетровщини та Кіровоградщини. Під час обшуків у них знайшли техніку, мобільні телефони, банківські картки, «чорнові» записи, а також чотири автомобілі.

Усім чотирьом повідомили про підозру в шахрайстві, крадіжці та хакерстві. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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