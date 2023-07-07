В Днепропетровской области мужчина наживался на людях, страдающих от нехватки воды

В Марганце на Днепропетровщине мошенник обманывал людей, которые хотели приобрести воду.

Об этом сообщили в ГУНП в Днепропетровской области.

К полицейским обратились шесть жителей Марганца, которые покупали воду по объявлению на ОЛХ. Они пожаловались на продавца, принимавшего предоплату и больше не выходившего на связь.

Как оказалось, к преступлению причастен 33-летний житель Марганца. Мужчина в течение июня публиковал на сайтах с объявлениями предложений продажи емкостей с водой объемом в тысячу литров.

Мошенник решил воспользоваться затруднительным положением, в котором оказались люди, после подрыва ГЭС. За месяц мужчина успел обмануть людей на 3 тыс. гривен.

5 июля злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении 6 фактов преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия по уголовному производству продолжаются.

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