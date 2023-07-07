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  • У Дніпропетровській області чоловік наживався на людях, які потерпали від нестачі води

У Дніпропетровській області чоловік наживався на людях, які потерпали від нестачі води

Сьогодні 16:21
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У Марганці, що на Дніпропетровщині, шахрай дурив людей, які хотіла придбати воду.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області чоловік наживався на людях, які потерпали від нестачі води

Про це повідомили в ГУНП у Дніпропетровській області. 

До поліцейських звернулися шість мешканців Марганця, які купляли воду за оголошенням на ОЛХ. Вони поскаржилися на продавця, який брав передоплату і більше не виходив на зв’язок. 

Як виявилося, до злочину причетний 33-річний мешканець Марганця. Чоловік протягом червня публікував на сайтах з оголошеннями пропозиціями продажу ємностей з водою об’ємом тисяча літрів. 

Шахрай вирішив скористатися скрутним становищем, у якому опинилися люди, після підриву ГЕС. За місяць чоловік встиг ошукати людей на 3 тис. гривень.

 5 липня зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні 6 фактів злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі дії по кримінальному провадженню тривають. 

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Новости Днепра про У Дніпропетровській області чоловік наживався на людях, які потерпали від нестачі водиУкраїнська

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