У Дніпропетровській області чоловік наживався на людях, які потерпали від нестачі води

Про це повідомили в ГУНП у Дніпропетровській області.
До поліцейських звернулися шість мешканців Марганця, які купляли воду за оголошенням на ОЛХ. Вони поскаржилися на продавця, який брав передоплату і більше не виходив на зв’язок.
Як виявилося, до злочину причетний 33-річний мешканець Марганця. Чоловік протягом червня публікував на сайтах з оголошеннями пропозиціями продажу ємностей з водою об’ємом тисяча літрів.
Шахрай вирішив скористатися скрутним становищем, у якому опинилися люди, після підриву ГЕС. За місяць чоловік встиг ошукати людей на 3 тис. гривень.
5 липня зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні 6 фактів злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі дії по кримінальному провадженню тривають.
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