У Дніпропетровській області чоловік наживався на людях, які потерпали від нестачі води

У Марганці, що на Дніпропетровщині, шахрай дурив людей, які хотіла придбати воду.

Про це повідомили в ГУНП у Дніпропетровській області.

До поліцейських звернулися шість мешканців Марганця, які купляли воду за оголошенням на ОЛХ. Вони поскаржилися на продавця, який брав передоплату і більше не виходив на зв’язок.

Як виявилося, до злочину причетний 33-річний мешканець Марганця. Чоловік протягом червня публікував на сайтах з оголошеннями пропозиціями продажу ємностей з водою об’ємом тисяча літрів.

Шахрай вирішив скористатися скрутним становищем, у якому опинилися люди, після підриву ГЕС. За місяць чоловік встиг ошукати людей на 3 тис. гривень.

5 липня зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні 6 фактів злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі слідчі дії по кримінальному провадженню тривають.

Читайте також:

Українська

Автор: