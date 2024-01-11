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В Днепре женщина забила щенка палкой, потому что он лаял на ее пса

Сегодня 11:53
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В Днепре женщина могла забить бездомного щенка палкой.

Новости Днепра про В Днепре женщина забила щенка палкой, потому что он лаял на ее пса

Жители Днепра распространяют информацию о жутком убийстве щенка на улице Бажова. Днепрянка Лилия опубликовала в Facebook-сообществе «Левобережный-3» сообщение, где рассказала детали инцидента.

По словам днепрянки, на улице Бажова, что вблизи парка «Кирилловка», жестоко убили бездомного щенка. Это вероятно сделала женщина, гулявшая со своей собакой. Щенок якобы лаял на ее любимца, поэтому владелица решила «воспитать» животное, забив палкой.

Щенок умер от тяжелых побоев.

Известно, что эту собачку хорошо знали в районе. Люди заботились о животном и даже дали ему кличку — Лесик. Его очень любили, подкармливали и даже пускали погреться в подъезде во время сильных морозов.

Новости Днепра про В Днепре женщина забила щенка палкой, потому что он лаял на ее пса

Автор сообщения отметила, что не является очевидцем преступления, однако хочет сделать огласку, чтобы на эту ситуацию отреагировали правоохранители. Днепряне требуют для человека, убившего беззащитное животное, справедливого наказания.

Если живодерку удастся найти, тогда злоумышленнице грозит минимум штраф или ограничение свободы на срок от одного до трех лет.

Осторожно! Чувствительный контент.

Новости Днепра про В Днепре женщина забила щенка палкой, потому что он лаял на ее пса

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