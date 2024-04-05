В Днепре «заминировали» ТЦ Мост-сити и Дафи: что известно

"Минеры" снова активизировались.

4 апреля в полицию поступило два сообщения о минировании: торгово-развлекательного комплекса «Мост-сити» и торгово-развлекательного центра «Дафи».

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Правоохранители провели внешнее обследование помещений, никаких взрывчатых предметов они не нашли. Информация о минировании не подтвердилась.

Важно: если вы заметили подозрительные предметы, ни в коем случае не трогайте их, а звоните «101» или «102»!

Напомним, ранее мы писали, что в пригороде Днепра вблизи карьера обнаружили неразорвавшуюся крылатую ракету «Калибр»: что известно.

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