У Дніпрі “замінували” ТЦ Мост-сіті та Дафі: що відомо

4 квітня до поліції надійшло два повідомлення про замінування: торговельно-розважального комплексу “Мост-сіті” та торговельно-розважального центру “Дафі”.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Правоохоронці провели зовнішнє обстеження приміщень, жодних вибухових предметів вони не знайшли. Інформація про замінування не підтвердилась.
Важливо: якщо ви помітили підозрілі предмети, у жодному разі не чіпайте їх, а телефонуйте “101” чи “102”!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у передмісті Дніпра поблизу кар’єру виявили нерозірвану крилату ракету «Калібр»: що відомо.
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Александра Лучка
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