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У Дніпрі “замінували” ТЦ Мост-сіті та Дафі: що відомо

Сьогодні 09:00
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"Мінери" знову активізувалися.

Новости Днепра про У Дніпрі

4 квітня до поліції надійшло два повідомлення про замінування: торговельно-розважального комплексу “Мост-сіті” та торговельно-розважального центру “Дафі”.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Правоохоронці провели зовнішнє обстеження приміщень, жодних вибухових предметів вони не знайшли. Інформація про замінування не підтвердилась.

Важливо: якщо ви помітили підозрілі предмети, у жодному разі не чіпайте їх, а телефонуйте “101” чи “102”!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у передмісті Дніпра поблизу кар’єру виявили нерозірвану крилату ракету «Калібр»: що відомо.

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