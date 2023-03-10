В Днепре «заминировали» ТРЦ «Мост-сити»: подробности

Вчера, 9 марта, поступило сообщение о минировании ТРЦ «Мост-сити». Письмо об этом направили на электронную почту торгово-развлекательного центра.
Помещение проверили сотрудники специализированных служб. Информация о минировании не подтвердилась, взрывоопасных предметов не обнаружено.
Кроме того, за прошедшие сутки чрезвычайники совершили 15 выездов. Из них 10 вызовов касались ликвидации пожаров:
2 раза спасатели оказывали помощь населению и 2 раза – службам взаимодействия (службе «102»).
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