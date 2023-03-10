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В Днепре «заминировали» ТРЦ «Мост-сити»: подробности

Сегодня 09:30
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В Днепре «минер» сообщил о взрывчатке в ТРЦ «Мост-сити».

Новости Днепра про В Днепре «заминировали» ТРЦ «Мост-сити»: подробности

Вчера, 9 марта, поступило сообщение о минировании ТРЦ «Мост-сити». Письмо об этом направили на электронную почту торгово-развлекательного центра.

Помещение проверили сотрудники специализированных служб. Информация о минировании не подтвердилась, взрывоопасных предметов не обнаружено.

Кроме того, за прошедшие сутки чрезвычайники совершили 15 выездов. Из них 10 вызовов касались ликвидации пожаров:

  • 1 – в жилом секторе;
  • 2 – на объектах;
  • 1 – на транспорте;
  • 1 – на свалках;
  • 3 – в экосистемах (сухая трава, камыш);
  • информация о еще 2 пожарах – не подтвердилась.

2 раза спасатели оказывали помощь населению и 2 раза – службам взаимодействия (службе «102»).

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Новости Днепра про В Днепре «заминировали» ТРЦ «Мост-сити»: подробностиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре «заминировали» ТРЦ «Мост-сити»: подробностиРусский

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