В Днепре «заминировали» ТРЦ «Мост-сити»: подробности

Кроме того, за прошедшие сутки чрезвычайники совершили 15 выездов. Из них 10 вызовов касались ликвидации пожаров:

Помещение проверили сотрудники специализированных служб. Информация о минировании не подтвердилась, взрывоопасных предметов не обнаружено.

Вчера, 9 марта, поступило сообщение о минировании ТРЦ «Мост-сити». Письмо об этом направили на электронную почту торгово-развлекательного центра.

В Днепре «минер» сообщил о взрывчатке в ТРЦ «Мост-сити».

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