У Дніпрі «замінували» ТРЦ «Мост-сіті»: подробиці

Вчора, 9 березня, надійшло повідомлення про мінування ТРЦ «Мост-сіті». Лист про це надіслали на електронну пошту торгівельно-розважального центру.
Приміщення перевірили співробітники спеціалізованих служб. Інформація про мінування не підтвердилась, вибухонебезпечних предметів не виявлено.
Крім того, за минулу добу надзвичайники здійснили 15 виїздів. З них 10 викликів стосувалися ліквідації пожеж:
2 рази рятувальники надавали допомогу населенню та 2 рази – службам взаємодії (службі «102»).
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