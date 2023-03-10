У Дніпрі «замінували» ТРЦ «Мост-сіті»: подробиці

У Дніпрі «мінер» повідомив про вибухівку у ТРЦ «Мост-сіті».

Вчора, 9 березня, надійшло повідомлення про мінування ТРЦ «Мост-сіті». Лист про це надіслали на електронну пошту торгівельно-розважального центру.

Приміщення перевірили співробітники спеціалізованих служб. Інформація про мінування не підтвердилась, вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Крім того, за минулу добу надзвичайники здійснили 15 виїздів. З них 10 викликів стосувалися ліквідації пожеж:

1 – у житловому секторі;

2 – на об’єктах;

1 – на транспорті;

1 – на сміттєзвалищах;

3 – в екосистемах (суха трава, очерет);

інформація про ще 2 пожежі – не підтвердилася.

2 рази рятувальники надавали допомогу населенню та 2 рази – службам взаємодії (службі «102»).

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