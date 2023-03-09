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На Днепропетровщине авто сбило женщину и уехало с места ДТП

Сегодня 21:15
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В Павлограде на улице Днепровской автомобиль сбил женщину и уехал с места ДТП.

Новости Днепра про На Днепропетровщине авто сбило женщину и уехало с места ДТП

На улице Днепровской автомобиль на пешеходном переходе сбил 37-летнюю женщину. В результате ДТП она получила травмы и была госпитализирована. Водитель скрылся с места аварии.

Полицейские устанавливают его личность, марку авто и просят очевидцев ДТП связаться с полицией в случае наличия информации:

  • следователь (050) 66 85 449;
  • дежурная часть 066-520-09-70;
  • 102.

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