На Днепропетровщине авто сбило женщину и уехало с места ДТП

В Павлограде на улице Днепровской автомобиль сбил женщину и уехал с места ДТП.

На улице Днепровской автомобиль на пешеходном переходе сбил 37-летнюю женщину. В результате ДТП она получила травмы и была госпитализирована. Водитель скрылся с места аварии.

Полицейские устанавливают его личность, марку авто и просят очевидцев ДТП связаться с полицией в случае наличия информации:

следователь (050) 66 85 449;

дежурная часть 066-520-09-70;

102.

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