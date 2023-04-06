В Днепре «заминировали» 164 школы: что известно

Об этом сообщают в горсовете.
Вчера на электронные ящики гимназии №1, 3 и школ №3, 12, 13, 126, 144 поступило сообщение о минировании 164 школ Днепра. Правоохранители осмотрели все помещения школ и прилегающие территории, однако взрывных предметов не нашли.
Информация о минировании оказалась ложной.
Ранее мы писали: Заложили бомбу: в Днепре “заминировали” ТРК “МОСТ-Сити” и отделения банков
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