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В Днепре «заминировали» 164 школы: что известно

Сегодня 08:30
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В Днепре за прошедшие сутки «заминировали» 164 школы.

Новости Днепра про В Днепре «заминировали» 164 школы: что известно

Об этом сообщают в горсовете.

Вчера на электронные ящики гимназии №1, 3 и школ №3, 12, 13, 126, 144 поступило сообщение о минировании 164 школ Днепра. Правоохранители осмотрели все помещения школ и прилегающие территории, однако взрывных предметов не нашли.

Информация о минировании оказалась ложной.

Ранее мы писали: Заложили бомбу: в Днепре “заминировали” ТРК “МОСТ-Сити” и отделения банков

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