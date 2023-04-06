У Дніпрі «замінували» 164 школи: що відомо

Про це повідомляють у міськраді.
Вчора на електронні скриньки гімназії №1, 3 та шкіл № 3, 12, 13, 126, 144 надійшло повідомлення про мінування 164 шкіл Дніпра. Правоохоронці оглянули всі приміщення шкіл та прилеглі території, проте жодних вибухових предметів не знайшли.
Інформація про мінування виявилася хибною.
Раніше ми писали: У Дніпрі «замінували» всі торгові центри
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