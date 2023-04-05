Городскому голове Желтых Вод выделили большую премию: в сети осудили такое решение

Желтоводский городской совет решил установить городскому голове ежемесячную премию с 1 января по 31 декабря 2023 года за фактически отработанное время в размере 100% от должностного оклада в рамках фонда премирования предусмотренного в смете исполнительного комитета Желтоводского городского совета на 2023 год, — говорится в решении горсовета.
Такое решение поддержали 20 депутатов из 24, присутствовавших на сессии (трое против, мэр не голосовал из-за конфликта интересов).
Следует отметить, что должностной оклад Дмитрия Ханиса в соответствии с решением городского совета от 21 декабря 2022 года составляет 15000 гривен в месяц.
Эта новость возмутила жителей Желтых Вод.
Под публикацией местного СМИ разгорелась дискуссия: «Позор такому мэру и мэрии»; «Какое позорище, отвратительно, что имеем такого мэра и депутатов»; «Позор меру! Позор депутатам! За что? За какие заслуги? и т.д.
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