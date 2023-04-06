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  • Украинские воины за сутки отбили более 60 атак и уничтожили «Аллигатор» россиян, — Генштаб

Украинские воины за сутки отбили более 60 атак и уничтожили «Аллигатор» россиян, — Генштаб

Сегодня 07:15
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Несмотря на большие потери в живой силе и технике, российские оккупанты не прекращают наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Новости Днепра про Украинские воины за сутки отбили более 60 атак и уничтожили

«За прошедшие сутки было отбито более 60 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка», — отметили в Генштабе.

На ВолынскомПолесскомСеверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено. РФ продолжает использовать воздушное пространство и территорию Беларуси, ее военную инфраструктуру.

Враг совершил обстрелы населенных пунктов Турья, Леоновка, Печенюги Черниговской области, Середина-Буда, Стукаловка, Бессалевка и Волфине Сумской области, а также Одноробовка, Уды, Красная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Липцы, Нескучное, Огиревце в Харьковской области.

На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись Тополя, Фиголовка, Двухлетняя, Масютовка, Купянск, Кучеровка, Крахмальное, Берестовое Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Невского и Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Терны, Заречное, Торское, Спорное и Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжает его штурмовать. Также за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенных пунктов Богдановка и Ивановское. Подразделения сил обороны отбили около 20 атак противника на указанном участке фронта.

От вражеских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в частности Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Новодмитровка, Белая Гора, Клебан-Бык, Торецк и Шумы Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Авдеевки и Марьинки Донецкой области, успеха не имел. Только около Марьинки совершил более 25 безуспешных атак. В то же время вражеским обстрелам подверглись Новокалиново, Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Нетайлово, Первомайское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа.

На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Для коррекции огня артиллерии активно применял БПЛА. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Большая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник наращивает в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Обстрелял более 35 населённых пунктов. Среди них Времовка и Новополь Донецкой области, Малиновка, Железнодорожное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новопавловка, Каменское Запорожской области, а также Новоалександровка, Гавриловка, Новоберислав, Казацкое, Николаевка, Львове, Ивановка, Антоновка, Степановка и Чернобаевка Херсонской области.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов.

В то же время наши защитники уничтожили российский вертолет Ка-52 и 2 БПЛА типа «Орлан» и Supercam. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 пункта управления, 3 склада боеприпасов, 3 позиции средств противовоздушной обороны и 4 станции радиоэлектронной борьбы противника.

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Новости Днепра про Украинские воины за сутки отбили более 60 атак и уничтожили Українська Новости Днепра про Украинские воины за сутки отбили более 60 атак и уничтожили Русский

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