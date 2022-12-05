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В Днепре из-за обесточивания ПНС нет воды на нескольких улицах

Сегодня 09:00
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5 декабря ДТЭК отключил электроснабжение ПНС на нескольких улицах Днепра, из-за чего по некоторым адресам нет воды.

Новости Днепра про В Днепре из-за обесточивания ПНС нет воды на нескольких улицах

Об этом сообщает Днепроводоканал.

Так, воды нет на следующих улицах:

  • просп. Слобожанский, дома 40-90;
  • ул. Богдана Хмельницкого, дома 2-33;
  • просп. Петра Калнышевского, дома 1-72;
  • ул. Батумская, дома 8-64;
  • ул. Байкальскяа, дома 1, 10, 11;
  • ул. Квитки Цысик, дома 1-36,
  • ул. Яркая, дома 1-41;
  • ул. Дебальцевская, дома 21, 23, 28, 29,
  • ул. Осенняя, дома 7-13.

Водоснабжение будет восстановлено после подачи электроэнергии.

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