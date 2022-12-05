В Днепре из-за обесточивания ПНС нет воды на нескольких улицах

Об этом сообщает Днепроводоканал.
Так, воды нет на следующих улицах:
Водоснабжение будет восстановлено после подачи электроэнергии.
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Після опівночі росіяни ударили трьома ракетами по Кривому Рогу. Поцілили…
Украинская авиация нанесла 18 ударов по местам сосредоточения личного состава…
Об этом сообщают в Павлоградськом городском совете.
В Днепре сегодня, 4 декабря, не действуют графики веерных отключений…
Після опівночі росіяни ударили трьома ракетами по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство.
Украинская авиация нанесла 18 ударов по местам сосредоточения личного состава и техники россиян. Кроме этого, украинские защитники отразили 13 атак оккупантов на Донбассе.
Об этом сообщают в Павлоградськом городском совете.
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Утром 4 декабря НЭК "Укрэнерго" сообщила важную для жителей Днепропетровщины новость.
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