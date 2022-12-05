В Днепре из-за обесточивания ПНС нет воды на нескольких улицах

Водоснабжение будет восстановлено после подачи электроэнергии.

Так, воды нет на следующих улицах:

Об этом сообщает Днепроводоканал.

5 декабря ДТЭК отключил электроснабжение ПНС на нескольких улицах Днепра, из-за чего по некоторым адресам нет воды.

В Днепре сегодня, 4 декабря, не действуют графики веерных отключений…

Об этом сообщают в Павлоградськом городском совете.

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