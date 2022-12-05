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У Дніпрі через знеструмлення ПНС немає води на кількох вулицях

Сьогодні 09:00
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5 грудня на кількох вулицях Дніпра ДТЕК відключив електропостачання до ПНС, через що за кількома адресами немає води.

Новости Днепра про У Дніпрі через знеструмлення ПНС немає води на кількох вулицях

Про це повідомляє Дніпроводоканал.

Так, води немає на наступних вулицях:

  • просп. Слобожанський, буд. 40-90;
  • вул. Богдана Хмельницького, буд. 2-33;
  • просп. Петра Калнишевського, буд. 1-72;
  • вул. Батумська, буд. 8-64;
  • вул. Байкальська, буд. 1, 10, 11;
  • вул. Квітки Цісик, буд. 1-36,
  • вул. Яскрава, буд. 1-41;
  • вул. Дебальцівська, буд. 21, 23, 28, 29,
  • вул. Осіння, буд. 7-13.

Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.

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