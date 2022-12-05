У Дніпрі через знеструмлення ПНС немає води на кількох вулицях
5 грудня на кількох вулицях Дніпра ДТЕК відключив електропостачання до ПНС, через що за кількома адресами немає води.
Про це повідомляє Дніпроводоканал.
Так, води немає на наступних вулицях:
просп. Слобожанський, буд. 40-90; вул. Богдана Хмельницького, буд. 2-33; просп. Петра Калнишевського, буд. 1-72; вул. Батумська, буд. 8-64; вул. Байкальська, буд. 1, 10, 11; вул. Квітки Цісик, буд. 1-36, вул. Яскрава, буд. 1-41; вул. Дебальцівська, буд. 21, 23, 28, 29, вул. Осіння, буд. 7-13.
Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.
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Автор:
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