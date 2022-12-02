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  • Розтрощена щелепа та відкритий перелом стегна: у Дніпрі рятували пораненого 25-річного бійця

Розтрощена щелепа та відкритий перелом стегна: у Дніпрі рятували пораненого 25-річного бійця

Сьогодні 12:02
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Дніпровські лікарі рятують 25-річного захисника, який отримав важку мінно-вибухову травму в одній із гарячих точок фронту.

Новости Днепра про Розтрощена щелепа та відкритий перелом стегна: у Дніпрі рятували пораненого 25-річного бійця

Історію хлопця розповіли в департаменті охорони здоров’я Дніпровської міськради.
 
Михайлу 25 років, він професійний військовий із Дніпра. З самого початку повномасштабного вторгнення служить в одній із найгарячіших точок фронту. На жаль, нещодавно він отримав тяжку мінно-вибухову травму. Зі складними переломами щелепи та стегна його відправили в одну із дніпровських лікарень.
 
Тут за порятунок Михайла взялася велика команда професійних лікарів. У воїна відкритий перелом стегна та нижньої щелепи. Для того, щоб кістки зрослися правильно, необхідно було придбати спеціальну фіксуючу конструкцію, для цього довелося залучити волонтерів.
 
Лікарі також встановили фіксації на щелепу та буквально годували хлопця через трубочку. Родина хлопця весь час була поряд, аби підтримати та полегшити його страждання. Професіоналізм щелепних хірургів та травматологів врятували життя бійцю. У щелепу була встановлена пластина, а у кістці на нозі спеціальна конструкція.
 
Зазначається, що чотири лікаря працювати під час операції одночасно, щоб не втрачати час. Їхні зусилля окупилися. Наразі Михайло потроху йде на поправку і проходить перший етап реабілітації. Лікарі і досі стежать за пацієнтом, а він не перестає дякувати за порятунок.

 

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Новости Днепра про Розтрощена щелепа та відкритий перелом стегна: у Дніпрі рятували пораненого 25-річного бійцяУкраїнська Новости Днепра про Розтрощена щелепа та відкритий перелом стегна: у Дніпрі рятували пораненого 25-річного бійцяРусский

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