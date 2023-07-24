В Днепре возобновили работу дворовые кинотеатры под открытым небом

В Днепре возобновлена работа импровизированных дворовых кинотеатров.

В Днепре на левом берегу возобновили работу дворовые кинотеатры под открытым небом. Вблизи многоэтажек установили проектор и крутят мультики для живущих рядом детей.

На этот раз билет в кинотеатр можно получить за донат на ВСУ. Детали рассказали в сообществе на Facebook «Райончик».

Суть проста: во время киносеанса участники могут задонатить «кто сколько может», пусть это будет хотя бы 10 копеек, но будет, — рассказывают организаторы киносеансов.

Будут работать кинотеатры вечером при отсутствии воздушных тревог. На днях пробный киносеанс провели по улице Осенней.

Пишите пожелания по поводу дворов. Мол – «ждем у себя, готовы поддержать ВСУ, — отмечают организаторы.

Похоже, инициативой заинтересовались местные жители, ведь в комментариях уже появилась куча заказов на открытие кинотеатра в других дворах.

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