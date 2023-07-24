У Дніпрі відновили роботу дворові кінотеатри просто неба

У Дніпрі відновили роботу імпровізованих дворових кінотеатрів.

У Дніпрі на лівому березі поновили роботу дворові кінотеатри просто неба. Поблизу багатоповерхівок встановили проєктор та крутять мультики для дітей, які живуть поруч.

Цього разу квиток до кінотеатру можна отримати за донат на ЗСУ. Деталі розповіли в спільноті на Facebook “Райончик”.

Суть проста: під час кіносеансу учасники можуть задонатити «хто скільки може», нехай це буде бодай 10 копійок, але ж буде, – розповідають організатори кіносеансів. Працюватимуть кінотеатри ввечері за відсутності повітряних тривог. Днями пробний кіносеанс провели на вулиці Осінній.

Пишіть побажання щодо дворів. Мовляв – «чекаємо у себе, готові підтримати ЗСУ, – зазначають організатори. Схоже ініціативою зацікавилися місцеві мешканці, адже в коментарях вже з’явилася купа замовлень на відкриття кінотеатру в інших дворах.

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