Цієї неділі в Мистецькому провулку проведуть майстер-клас під час якого містяни зможуть власними руками зробити вироби, якими потім прикрасять цю вулицю. Дніпряни навчаться робити голубів та метеликів з картону, дзеркальної плівки та ниток.
Для дорослих, цей майстер-клас буде ще й м’якою арт-практикою шляхом якої вини торкнуться свого творчого “Я”. Готовими виробами оздоблюємо провулок разом з вами! – зазначали організатори.
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