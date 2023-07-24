Мешканці Дніпра зможуть прикрасити своїми виробами провулок в центрі міста - Днепр Инфо
Мешканці Дніпра зможуть прикрасити своїми виробами провулок в центрі міста
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Сегодня 16:42

Для мешканців Дніпра проведуть майстер-клас з виготовлення прикрас.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра зможуть прикрасити своїми виробами провулок в центрі міста

Цієї неділі в Мистецькому провулку проведуть майстер-клас під час якого містяни зможуть власними руками зробити вироби, якими потім прикрасять цю вулицю. Дніпряни навчаться робити голубів та метеликів з картону, дзеркальної плівки та ниток. 

Для дорослих, цей майстер-клас буде ще й м’якою арт-практикою шляхом якої вини торкнуться свого творчого “Я”. Готовими виробами оздоблюємо провулок разом з вами! – зазначали організатори.
 
Коли? Неділя, 30 липня. Початок о 16.00
Де? Мистецький провулок
Вхідний квиток: 100 грн на донат мисткині.
Попередня реєстрація за посиланням: bit.ly/3OjQQOd
 
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Мистецькому провулку з’явилася артінсталяція під назвою “Мандруй за сонячним зайчиком”.
 

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Новости Днепра про Мешканці Дніпра зможуть прикрасити своїми виробами провулок в центрі містаУкраїнська

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