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Заряджайте все: де завтра у Дніпрі вимкнуть світло на 10 годин (АДРЕСИ)

Сьогодні 16:24
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Підготуйтеся!

Новости Днепра про Заряджайте все: де завтра у Дніпрі вимкнуть світло на 10 годин (АДРЕСИ)

У вівторок, 25 липня, у Дніпрі відключать світло на 10 годин – з 08:00 до 18:00.

Про це повідомили у Telegram-каналі “ЦЕКу”.

Причина – проведення ремонтних робіт.

Так, 25 липня з 08:00 до 18:00 не буде світла за адресами:

  • вул. Аеродром: 227, 271;
  • вул. Аеропорт: 160Б, 210А, 223А;
  • вул. Будівельників: 10Н;
  • с. СТАРІ КОДАКИ: вул. Аеропорт: 160Г, 187, 210Г.

Крім того, світла не буде:

у Жовтих Водах з 08:00 до 18:00:

  • вул. Європейська: 1, 3;
  • вул. Хмельницького: 25, 25А, 27, 29, 31;
  • вул. Щаслива: 75, 78, 80, 82, 84.

у с. Радушне з 09:00 до 12:00:

  • вул. Газовиків: 1-7, 9-20.

у с. Зоря з 10:00 до 14:00:

  • вул. Рибгоспна: 1, 9;

у с. Новомайське з 12:00 до 14:00:

  • вул. Восточна: 8А, 14, 18, 19, 24-26, 28-31, 35, 56, 57, 59, 65, 66, 70, 71;
  • вул. Східна: 1А, 5, 23, 58, 69, 74;

у с. Златопіль з 14:00 до 16:00:

  • вул. Козацька: 1, 3, 18, 20, 22, 23, 25, 25А, 26, 27, 29, 31, 32, 34, 76.

Зарядіть телефони та повербанки!

Новости Днепра про Заряджайте все: де завтра у Дніпрі вимкнуть світло на 10 годин (АДРЕСИ)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та передмісті майже на добу відключать воду.

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Новости Днепра про Заряджайте все: де завтра у Дніпрі вимкнуть світло на 10 годин (АДРЕСИ)Українська Новости Днепра про Заряджайте все: де завтра у Дніпрі вимкнуть світло на 10 годин (АДРЕСИ)Русский

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