Заряджайте все: де завтра у Дніпрі вимкнуть світло на 10 годин (АДРЕСИ)

У вівторок, 25 липня, у Дніпрі відключать світло на 10 годин – з 08:00 до 18:00.
Про це повідомили у Telegram-каналі “ЦЕКу”.
Причина – проведення ремонтних робіт.
Так, 25 липня з 08:00 до 18:00 не буде світла за адресами:
Крім того, світла не буде:
у Жовтих Водах з 08:00 до 18:00:
у с. Радушне з 09:00 до 12:00:
у с. Зоря з 10:00 до 14:00:
у с. Новомайське з 12:00 до 14:00:
у с. Златопіль з 14:00 до 16:00:
Зарядіть телефони та повербанки!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі та передмісті майже на добу відключать воду.
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